Un jutjat obliga a repetir el polèmic concurs de cap de Biblioteques

El Jutjat Contenciós-Administratiu número 17 de Barcelona ha ordenat repetir parcialment el procés de selecció del cap de Biblioteques de la Generalitat entre els dos candidats finalistes, Carme Fenoll i Josep Vives. Aquest últim és l'actual cap de Biblioteques i ho havia estat en l'època del conseller de Cultura Joan Manuel Tresserras, mentre que Fenoll ho va ser els cinc anys posteriors, sota mandat dels consellers Ferran Mascarell i Santi Vila, però en funcions, perquè no s'havia creat formalment la plaça. Anteriorment, Fenoll havia estat bibliotecària a Palafrugell.



Fenoll va perdre el concurs el febrer del 2017 a favor de Vives per decisió d'una junta de mèrits i per només mig punt de diferència. Ara, segons aquest recurs favorable a Fenoll, s'hauria de crear una altra junta de mèrits diferent que valorés de nou les dues candidatures des de la presentació de les respectives memòries. La Generalitat pot recórrer la sentència. En un tuit, Fenoll ha celebrat la decisió.





??Recordeu quan vaig perdre la plaça com a cap de Servei de @bibliotequescat?

?Un any després, la justícia em dona la raó i el jutge ordena la retroacció del procés selectiu i la designació d'una nova Junta de Mèrits. pic.twitter.com/Hw2WSJA82r — Carme Fenoll (@CarmeFenoll) 5 de diciembre de 2018

Quan l'any passat es va fer públic el nomenament de Vives i l'adeu de Fenoll el càrrec, bona part del sector editorial, així com bibliotecaris i llibreters van expressar la seva sorpresa pel relleu de Fenoll i van valorar molt positivament la seva feina.