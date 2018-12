Rosalía, J Balvin, Cardi B, Erykah Badu, i Tame Impala, caps de cartell del Primavera Sound 2019

Rosalía, Solange, Tame Impala, Cardi B, J Balvin, Erykah Badu, Future, Janelle Monáe i Nas encapçalen el cartell del 19è festival de música Primavera Sound, en què per primera vegada hi ha tantes artistes femenines com masculins, i que tindrà lloc del 30 de maig a l'1 de juny de 2019 a Barcelona.

Segons ha destacat avui l'organització en una presentació a través de la ràdio pròpia del festival, el Primavera de l'any vinent "aferma la seva reinvenció apostant decididament per la música urbana sense deixar de banda els referents de la seva essència".

Els abonaments seguiran a la venda al preu actual de 180€ (més despeses de distribució) fins al 7 de gener i ja estan a la venda les entrades de dia.

"La paritat al cartell entre homes i dones, un eclecticisme estilístic que salta a la vista i la pulsió d'arriscar-se constantment per connectar amb els nous temps" marquen els eixos del cartell de Primavera Sound 2019.

En la programació s'inclouen 226 noms dels quals més d'un 50% són dones, amb una diversitat de gèneres que va del metall extrem al reggaeton passant pel pop, el hip hop, el jazz, l'experimentació electrònica, el trap i l'indie rock canònic, i amb una evident aposta per la renovació de les posicions més destacades del cartell.

La pròxima edició del festival barceloní serà el del retorn de Solange, consagrada en la seva última actuació com una diva del R&B; els paladins de la psicodèlia pop Tame Impala amb un nou disc per presentar; Cardi B, encimbellada com la nova cap del hip hop nord-americà; el colombià J Balvin, exponent de la nova onada de reggaeton; Erykah Badu, figura clàssica moderna del soul; el banderer del trap nord-americà Future.

També hi figuren l'estrella Janelle Monáe armada amb el seu pop polititzat; una icona del hip hop com Nas; i, en el seu inexpugnable ascens al cim del pop experimental planetari, Rosalía.

Completen la part alta del cartell James Blake com a epítom del nou creador que conjuga ball i emoció; Interpol de la mà d'un nou àlbum que recupera la seva millor versió; i la sueca Robyn amb el seu disc de tornada després de vuit anys de silenci.

En l'era del 'big data', l'equip de contractació del festival ha pogut rastrejar uns salvatges del metall com Carcass amb la veu millennial del flamenc María José Llergo, l'experimentació militant de BEAK·amb el punk rock polititzat de Stiff Little Fingers o el EBM amb solera de Nitzer Ebb.

El Primavera confirma que seguirà havent concerts gratuïts i, així, la jornada inaugural de dimecres al Parc del Fòrum serà completament gratuïta amb els concerts de Big Red Machine, el geni post-millennial Cuco, el dream pop de Hatchie i les locals Melenas i Mow.

Un any més, el CCCB acollirà els concerts gratuïts de clausura de diumenge, aquesta vegada protagonitzats pels Filthy Friends de Peter Buck (R.E.M.) i Corin Tucker (Sleater-Kinney), una Christina Rosenvinge en estat de gràcia, i Cupido, el grup revelació del moment en la música urbana format per Pimp Flaco i Sol Astra.