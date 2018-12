Vintage Trouble, Deluxe, La Casa Azul i Morgan, al Black Music Festival 2019

Vintage Trouble, Deluxe, La Casa Azul i Morgan encapçalen la programació del Black Music Festival 2019. La divuitena edició del festival tindrà lloc entre Girona i Salt, amb seu central a La Mirona, de l'1 al 16 de març. Altres dels artistes que actuaran en aquesta nova edició són els catalans Ramon Mirabet i Paula Valls i el grup Zelada. Segons expliquen des de l'organització, la resta d'artistes es donaran a conèixer el pròxim mes de febrer.

El grup català La Casa Azul serà l'encarregat d'inaugurar el festival el divendres 1 de març. Guille Milkyway, el nom darrere del grup, és sens dubte l'artista efervescent que ha aconseguit derrocar les barreres d'allò més comercial, per portar a totes les oïdes el bubblegum, el sunshine-pop i l' europop. Guille Milkyway ha traspassat fronteres entre estils (com per exemple aquell Yo También d'accent rumbero que li va servir per guanyar el Goya a la millor cançó), i al llarg dels seus discos d'estudi ha signat cançons com Podría Ser Peor, La Revolución Sexual, El Momento, Los Chicos Hoy Saltarán A La Pista o Nunca Nadie Pudo Volar.

Amb la pista de ball com a objectiu, però sense oblidar les emocions a flor de pell, i la fantasia musical com a motivació, La Casa Azul ha superat el circuit independent per convertir-se en cap de cartell dels festivals més importants, ser número 1 de les llistes de vendes i estar en la boca dels afeccionats a la música.

Després de La Casa Azul, l'endemà, el 2 de març, La Mirona de Salt acollirà el concert de Morgan. La preciosa veu de Nina de Juan i els seus referents clàssics, entre el pop rock i el soul, van generar un al·luvió d'excel·lents crítiques que s'han anat repetint des que Morgan van publicar el seu primer disc, North, el 2016.

Ara, el grup portarà al Black Music Festival un material més ric en matisos. Es tracta del seu últim àlbum, Air, un tractat de rock americà, pop, blues, folk, soul i r&b entre la subtilitat i el ball, que brilla especialment en cançons com Oh Oh, Blue Eyes o la peça en castellà Sargento de hierro.



Cita doble

Per altra banda, dos dels plats forts del festival actuaran el dissabte 9 de març. Es tracta de Vintage Trouble i Deluxe. La banda de soul amb més actitud rockera, Vintage Trouble, ha visitat el festival en diverses ocasions, escalant posicions entre els favorits del públic amb cadascuna d'elles. I és que pocs grups tenen un vocalista com Ty Taylor, un veritable remolí quan salta a l'escenari per defensar les cançons del quartet. Els californians també van dibuixant la seva proposta pas a pas amb cadascun dels seus discos. Ara acaben de publicar Chapter II, una obra en la qual aposten més que mai pel pop i en la qual inclouen versions elèctriques i acústiques de temes com a Do Me Right o Ca't Stop Rollin.

A la mateixa nit també actuarà dins el Black Musical Festival el grup Deluxe. Amb només dos discos, els francesos han aconseguit girar per bona part del món, des d'Alemanya fins a la Xina o el Canadà. I ho han fet gràcies a una eficaç i fresca mescla de pop electrònic, swing, jazz, hip-hop, funk, soul (per aquest motiu inclouen entre els seus referents noms tan diversos com els de The Roots o Serge Gainsbourg) i un espectacle en el qual la imatge dels membres del sextet (incloent-hi els seus peculiars bigotis) i les coreografies són part essencial. La formació està actualment treballant en el seu tercer disc, del qual, gairebé amb total seguretat, hi haurà bona mostra en el seu concert en el Black Music Festival.

Les entrades per a aquests concerts ja estan a la venda i es poden adquirir a través del web del Black Musical Festival.