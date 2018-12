L´Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky i Postmodern Jukebox actuaran a l´Auditori

L'Auditori de Girona ja ha presentat la seva programació musical de cara al primer semestre de 2019. Un dels concerts més esperats arribarà el 10 de març amb L'Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky, dirigida per Valery Gergiev, que interpretarà la cantata Alexander Nevsky. Aquesta obra de Serguei Prokófiev s'ha convertit en una de les obres més destacades de l'època clàssica. La Simfònica comptarà amb la col·laboració de l'Orfeó Català. A més, el repertori el completarà la 8a simfonia de Schubert.

Dins dels 17 concerts de música clàssica que es podran veure durant la primera meitat de 2019 a l'Auditori de Girona, també en destaca el del contratenor Xavier Sabata que el 30 de març tornarà a la ciutat per cantar el conegut cicle Winterreise, també de Schubert. L'Orquestra Simfònica de Düsseldorf (20 de gener), la Simfònica de Txaikovski (12 de maig) o l'Orquestra de Cambra de Munic (3 de febrer) completen les principals apostes pel gènere clàssic.

Però dins de les propostes més contemporànies cal remarcar l'únic concert que farà Postmodren Jukebox en tot l'estat espanyol. El col·lectiu nord-americà, liderat per Scott Bradlee, s'estrenarà el 8 de març a la ciutat de Girona amb la gira Welcome to the Twenties 2.0. En aquest espectacle es manté l'essència de versionar alguns dels temes més actuals amb un ritme de jazz i blues que trasllada al públic en els anys 30.

Dins de les propostes musicals més actuals hi ha el concert de Niña Pastori que presentarà el nou treball Bajo tus alas el 9 de març. Els barcelonins Love of Lesbian també faran parada a l'auditori el divendres 25 de gener per presentar la seva última gira, Miralls i Miratges. Una programació que es suma als concerts de Pastora Soler, Sweet California i Pau Vallvé.



El nou musical de Dagoll Dagom

Ahir també es va anunciar la programació teatral de la ciutat de Girona del primer semestre de 2019, en què destaca l'arribada del musical Maremar de la companyia Dagoll Dagom. Serà el divendres 22 de març en un espectacle que combina els textos de Shakespeare amb la música de Lluís Llach. D'altra banda, el Teatre Municipal de Girona també ha programat les obres El Preu i Pel davant i pel darrera.

Per la seva banda, L'Espai Marfà, conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès, presenta un programa de 28 activitats que incideix especialment en la creació, la formació i la divulgació musical.