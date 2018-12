La Calòrica fa una crítica de la democràcia a la comèdia «Els Ocells»

La companyia La Calòrica presenta avui al festival de Temporada Alta una crítica als problemes que arrossega la democràcia des dels seus naixements a l'època grega amb l'obra Els Ocells. El text es basa en una comèdia que va escriure Aristòfanes el 414 a.C., tan sols 30 anys després que naixés la democràcia.

Pel dramaturg de La Calòrica, Joan Yago, el fet d'enfrontar-se «a la responsabilitat de versionar la primera obra política» és tot un repte, però diu que han optat per enfrontar-s'hi amb el «gamberrisme» que tan caracteritza la companyia de teatre. Els Ocells de La Calòrica es podrà veure avui a dos quarts de nou del vespre a la sala La Planeta.

Els Ocells presenta dos atenencs que «assassinen» la democràcia i opten per convèncer a una comunitat d'aus per crear una nova civilització. De fet, Yago remarca que en un inici volien començar criticant algunes males praxis del sistema, però el text final s'ha convertit en una crítica al «populisme neoliberal», que el defineixen com «empresaris que es fan amb el poder polític per continuar enriquint-se». A la vegada, Yago remarca que Els Ocells també presenta una crítica a la societat per veure «què no hem fet nosaltres per no frenar aquest populisme neoliberal». Tot i així, els membres de la companyia afirmen que la crítica és sempre «defensant la democràcia i lluitant per ella».

Al llarg de l'obra es podran apreciar referències a la corrupció, als abusos de poder i altres problemes que segueixen afectant a la societat actual. Yago matisa que «no hi ha una relació entre els personatges i els partits polítics» i, de fet, han volgut fugir d'això. El dramaturg assegura que la seva voluntat no era treure els draps bruts de cada partit, sinó els draps bruts del sistema.

Per altra banda, el director de la companyia garanteix al públic que no cal conèixer el text original d'Aristòfanes per entendre el nou muntatge que presenten i «tampoc és l'objectiu» que identifiquin la comèdia grega al sortir del teatre. Per altra banda, el director de la companyia, Israel Solà, destaca que hi ha «certes reminiscències» al text original, com per exemple que els dos protagonistes vinguin d'Atenes, però que en cap cas són «elements estructurals de la trama», sinó petits homenatges.

Aquest muntatge serà el segon que presenti la companyia de teatre en aquesta edició de Temporada Alta. El mes d'octubre ja van representar Fairfly una comèdia sobre els mites del capitalisme.