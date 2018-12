Medusa Box tanca la gira del seu últim disc amb un concert a Barcelona i Madrid

El grup de l'Empordà Medusa Box tancarà el cercle del seu últim àlbum Nothing Behind All Of These Masks amb un doble concert. El primer tindrà lloc a la sala Sidecar de Barcelona, el pròxim 1 de febrer, i l'altre a la Sala Caracol de Madrid, el 8 de febrer. Després d'una llarga gira que els ha portat a desplegar tota la seva màgia i potència per tots els indrets de la península i per França, el grup celebrarà el final de gira amb «dues grans festes», expliquen a través d'un comunicat.

Els madrilenys The Royal Flash acompanyaran Medusa Box en el concert de Barcelona, mentre que la banda de rock Beluga ho farà a Madrid. Les entrades, que oscil·len entres els 5 i els 15 euros, ja es poden comprar a través de la web Wegow.



Gravació del tercer disc

El punt i final de la gira del grup empordanès donarà pas a la gravació del seu tercer disc. El grup Medusa Box està format per Enric Mont, Jordi Bosch, Nil Bribian, Adrià Bravo i Emili Bosch. El seu so és melòdic i contundent, les seves composicions naveguen entre tempos pausats que freguen una atmosfera onírica i riffs descabellats que queden amplificats amb les variacions d'intensitat de la banda. Segons expliquen, des del primer moment l'únic objectiu del grup ha estat «menjar-se qualsevol escenari», utilitzant-lo per transmetre la seva música plural i energètica, i transportar el públic cap a una «profunditat simple però plena de matisos».