Restauren part de les pintures de l'església de Ripoll i hi apareix la data del segle XVI

Imatge de com ha quedat el sostre de l´església. Un tècnic, repassant la data que ha aparegut. Un dels dracs del sostre de l´església. Rudi Ranesi (acn) acn acn

Amb un bisturí i molta paciència els restauradors han aconseguit treure a la llum la pintura original del sostre de l'Església de Sant Pere de Ripoll, un temple romànic situat just al costat del monestir de la ciutat. Hi havia fins a quatre capes al damunt. La més propera a l'original era totalment negre, a causa del fum que hi va haver amb l'incendi al temple el segle XIX.

Les tasques de conservació, que ha dut a terme durant prop de dos mesos l'empresa Arcovaleno Restauro, han consistit sobretot en restaurar les pintures i consolidar aquells punts on hi podia haver risc de despreniment, tot injectant morter líquid entre la pintura i la pedra per consolidar-ho.

El següent pas ha estat fer la reintegració cromàtica a partir sobretot d'aquarel·les per reomplir els espais en blanc. El que és fa és «preservar la pintura original» i no pas una reconstrucció de tot l'espai segons destaca Maria Cardenal, una de les tècniques que hi ha treballat juntament amb Jose Luis Latorre i Silvia Botaro.

Aquest espai és la zona central del sostre de l'església. Hi ha representats setze dracs (quatre per cada cara del nervi a la clau de volta) i una corona central amb una mena de flor de lis negre a les plementeries (part central) on predomina un color gris combinat amb una zona de color de terra.

Un fet inusual

El que més ha sorprès els restauradors és que ha tornat a aparèixer la data «1.561». Aquest cop, però, dibuixada dins una mena de pergamí que dona a la porta d'entrada i a uns quants centímetres de la que ja s'havia descobert a la clau de volta. «No és tant habitual que apareguin dates» que permeten saber exactament quan es van fer i encara menys si apareix dos cops, assenyala Rudi Ranesi, responsable d'Arcovaleno Restauro. Destaca que el més important és que s'hagi pogut «destapar la pintura original». És un fet «molt emocionant», ha dit, perquè permet conèixer allò que era totalment desconegut.

Per la seva banda, l'arquitecte responsable de l'actuació, Josep Arimany, ha explicat que volen analitzar la pintura de l'última data descoberta per veure si pertanyen a la mateixa època. Tant Ranesi com Arimany coincideixen que ara les pintures llueixen molt més però recorden que encara falta la resta de voltes del sostre amb els respectius dracs per poder tenir la visió global de tot el conjunt. Només així se sabrà del cert si encara queden elements amagats a sota les capes de pintura.

Antigament, els dracs es representaven per allunyar el mal. A l'església de Ripoll, apareixen a prop d'alguns símbols de la ciutat, com és el gall, o de religiosos, com les claus de Sant Pere, elements que els dracs havien de protegir. Els historiadors defensen que aquesta obra va ser finançada pels mateixos feligresos de la parròquia en un moment d'esplendor econòmica. La varietat dels colors i la presència de verds i blaus als dracs, colors molt més cars en aquella època, demostren que aquest edifici era important.

Aquesta actuació ha costat 28.000 euros, dels quals 10.000 els ha aportat la Diputació i la resta, l'Ajuntament de Ripoll. Des del consistori seguiran buscant recursos per poder completar els treballs. Els restauradors van acabar la setmana passada i ahir es va retirar la bastida del lloc.