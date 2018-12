Sergi López, Laia Marull i Pablo Derqui, a la nova programació del Teatre de Salt

El Teatre de Salt ja escalfa motors per a la temporada 2019. A l'escenari saltenc s'hi podrà veure per primer cop a les comarques gironines dues de les estrenes de la temporada teatral: El Chico de la última fila, un text de Juan Mayorga dirigit per Andres Lima i producció de la Sala Beckett; i La dansa de la venjança, la darrera obra de Jordi Casanovas, dirigida per Pere Riera.

El Chico de la última fila explica la història d'un estudiant, els textos del qual captiven el seu professor i la seva dona fins al punt d'atrapar-los en una perillosa espiral que transcorre entre la realitat i la ficció. Amb aquest text Juan Mayorga, un dels autors dramàtics més destacats, va guanyar el Max 2016. Ara, Andrés Lima el porta a l'escenari amb un repartiment encapçalat per Sergi López, Míriam Iscla i David Bagés. Després d'estrenar-se a la Sala Beckett es veurà a Salt el 9 de març.

Dos altres grans noms de l'escena, Laia Marull i Pablo Derqui, protagonitzen el nou treball de Jordi Casanovas, La dansa de la venjança, que tancarà la programació del primer semestre del Teatre de Salt, l'1 de juny. L'obra, dirigida per Pere Riera, explica la ruptura d'un matrimoni i el procés de separació, i com aquest afecta la vida del seu fill menor d'edat. Un drama contemporani i generacional de la mà d'un dels grans dramaturgs del país.

La programació 2019 inclou també espectacles d'èxit com la comèdia Fairfly (29 de març), de la companyia La Calòrica, i Travy (27 gener), la primera obra dirigida per l'actor Oriol Pla.