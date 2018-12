Blanes celebra la quarta nit dels Monòlegs

El teatre de Blanes va allotjar, divendres passat, la IV Nit de Monòlegs, que va servir per inaugurar la campanya de Joguines 2018-2019 que organitza la Creu Roja. Per 3,5 euros, els participants van poder gaudir de l'humor desinteressat de diversos artistes com: Pepi Labrador, el duet format per Danilo Facelli i Hugo Martínez, Pau Murner i Àngel Miralles, aquest últim conegut per protagonitzar l'espectacle ReEugenio. L'objectiu d'aquesta campanya és que uns 400 infants de Blanes, Lloret i Tossa puguin tenir un regal aquest nadal.