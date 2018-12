«Necessitem la bona política i el bon periodisme»

Moltes gràcies per haver-me convidat a aquest aniversari, a aquest acte de celebració del 40 aniversari de Prensa Ibérica, un grup multimèdia amb el qual mantinc des del seu naixement, i més encara des que el 1984 va adquirir els diaris Levante i Información, una dilatada relació intel·lectual... i també sentimental.

Dic intel·lectual perquè tot mitjà de comunicació que es valori aspira a fiscalitzar al poder i esdevenir una eina d'informació i formació ciutadana. I no hi ha dubte que Prensa Ibérica, un grup que suma 17 capçaleres en nou comunitats autònomes, que ven 160.000 exemplars diaris i té 34 milions d'usuaris web mensuals, ho ha estat i ho és.

I dic sentimental perquè si fa 40 anys la democràcia i el periodisme de qualitat eren tan necessaris que resultava inevitable assenyalar-los amb el dit... quan miro enrere resulta que les capçaleres de Prensa Ibérica sempre han estat aquí, com a testimonis principals del desenvolupament democràtic d'aquest país i com a actors implicats en l'esdevenir comú.

Tots sabem que, de la mateixa manera que no hi ha democràcia sense partits polítics, un requisit perquè una democràcia funcioni és que hi hagi llibertat de premsa.

No cal que recordi que Prensa Ibérica va fer els primers passos el 6 de desembre de 1978, el mateix dia que els espanyols vam ratificar en referèndum la Constitució amb un 87% de sí.

I com tot aniversari implica un balanç, i el naixement i la història de Prensa Ibérica transcorren parells a l'adveniment i la consolidació de la democràcia espanyola, de la pedra angular, la Constitució, es compleixen també 40 anys aquest divendres, permetin-me algunes reflexions sobre les dues efemèrides, que són al cap i a la fi la mateixa.

En aquests quaranta anys els espanyols hem viscut i ens hem procurat amb molt d'esforç i tot i els mals moments -tot en la vida és perfectible- l'època de prosperitat, pau i desenvolupament dels drets civils més important de la nostra Història.

El que s'ha aconseguit en aquestes quatre dècades ha estat objectivament meritori, venint, com veníem, de 40 anys de dictadura franquista.

Però no podem deixar-nos portar per una complaença retrospectiva, ni refugiar-nos en una confortable nostàlgia davant els reptes, els riscos i les amenaces que planen sobre el nostre marc de convivència, sobre el nostre futur.

El balanç global és positiu, però els reptes que tenim per davant no són petits. Abans es tractava de construir la democràcia, ara cal enfortir-la, defensar-la i protegir-la.

Abans calia aixecar i estendre l'Estat del Benestar, ara cal perfeccionar-lo per garantir-lo i no donar arguments als seus desmantelladors.

Abans havia de sortir de l'aïllament, entrar a la Unió Europea i recuperar per a Espanya el seu lloc al món. Ara hem de fer valdre el nostre pes i protagonisme en el si de la Comunitat Internacional per, al costat dels nostres aliats, posar límit a l'euroescepticisme i als nacionalismes exacerbats, i no donar per tant marge als que acaricien aquest tipus de temptacions.

Abans calia abordar la reconversió industrial, ara hem d'afrontar la transformació digital i convertir-la en una oportunitat per a les nostres empreses, que són les creadores d'ocupació i riquesa.

En definitiva, fa 40 anys calia modernitzar Espanya, calia treure-la del seu retard... i ho vam aconseguir. Mentre que ara, el més important, el que és urgent, és dissipar tots junts qualsevol risc de regressió.

Així que, amics i amigues, com és una ingenuïtat i un exercici d'inconsciència pensar que tot esdevenir comporta progrés, sense més esforç que l'automatisme dels dies, us animo a fer una reflexió.

Pensem quines van ser les nostres debilitats i fortaleses fa 40 anys, quines les nostres amenaces i oportunitats, i comparem-les amb les que ara afrontem per intentar discernir què podem fer, o què hem de fer.

En aquest examen, i donada l'efemèride que avui ens convoca, repassem especialment el paper que vam tenir partits polítics i mitjans de comunicació.

En termes generals, la societat espanyola de fa 40 anys estava pitjor preparada que la d'ara. El desenvolupament social i l'educació eren molt més precaris. No hi havia una cultura democràtica, sinó més aviat el recel, la por i les suspicàcies heretades després de 40 anys de dictadura, totalitarisme, intolerància i repressió. Perquè el que hi va haver a Espanya, i sembla mentida que ara sorgeixin partits negacionistes, i que se'ls doni pàbul, va ser una terrible dictadura.

És a dir, els instruments amb què comptaven els polítics i els periodistes de llavors per a conquerir la democràcia eren molt pitjors que els que ara tenim per defensar-la. Però, comptem amb les mateixes actituds que van fer possible la democràcia, el progrés?

Amics i amigues, jo crec que la transformació política i social aconseguida en aquests 40 anys ha estat possible perquè la il·lusió i la confiança en lesmateixes possibilitats eren més fortes que la por, que la incertesa i que les inseguretats que tenallaven a un país que s'iniciava a les palpentes el camí de la llibertat.

Disposem ara d'aquest capital?

Fa 40 anys la societat tenia un profund i indeclinable anhel de llibertat. Hi havia il·lusió col·lectiva.

També hi havia una efervescència mediàtica molt propícia -i al sorgiment i expansió de Prensa Ibérica em remeto- a construir un projecte comú millor. Una premsa molt implicada en la transformació social, a assegurar com més aviat possible la consolidació de la democràcia i a aconseguir que el conjunt dels ciutadans i dels poders públics assumissin una cultura democràtica.

I hi havia, finalment, uns partits i polítics compromesos, conjurats amb el mateix propòsit. El preu a pagar era certa tolerància enfront de les desavinences, fugir de la crispació, carregar-se de tolerància.

Ara, però, què ens trobem?

Tenim un context social marcat per la incertesa, per l'estrès econòmic de les famílies, i per l'evidència que després de la crisi es va produir una bretxa social i una bretxa intergeneracional.

S'ha estès, en definitiva, un sentiment de vulnerabilitat que augmenta el risc de desafecció i abona el camí als extremismes, als feixismes de nou encuny, als euròfobs i, en definitiva, als sembradors d'odi.

Pel que fa als partits polítics, salta a la vista que el, en certa manera, confortable, sistema bipartidista ha mutat per un escenari en el qual el multipartidisme, que ha arribat per quedar-se, ens obliga a canviar el xip.

És a dir, o la intransigència dóna lloc a l'enteniment i al diàleg, o no hi haurà manera d'arribar a acords que incideixin en l'interès general. O els partits polítics assumeixen una nova cultura basada en el respecte, la temprança, la generositat i l'acord o no serviran com a instruments de transformació social, que és la seva raó de ser.

Finalment, la premsa, com sabeu, tampoc ha sortit indemne d'una crisi que ha afectat de ple al sector. Els grups més forts i consolidats, com és el cas de Prensa Ibérica han sabut adaptar-se als canvis. Però no és menys veritat que la revolució digital, la globalització i les xarxes socials han alterat exponencialment el mercat de la competència i obliga els mitjans seriosos a estar molt més alerta per preservar el rigor davant competidors estridents que basen el seu model de negoci en estendre la desinformació.

Quaranta anys després del naixement de Prensa Ibérica, 40 anys després d'aprovada la Constitució, quin millor regal d'aniversari que tornar a conjurar a favor de la democràcia i del progrés.

Espanya necessita un nou impuls. Un impuls de modernitat, fraternitat i llibertat. I per aquest impuls necessitem reivindicar cada dia la bona política, ni la nova, ni la vella; la bona. I el bon periodisme, allunyat de sorolls i fidel als procediments i paràmetres clàssics: l'amor a la veritat i el rigor com a far en la seva preuada cerca.

Tots tenim deures perquè periodisme i política són les dues cares de la mateixa moneda, de l'única moneda acceptable en el no sempre assequible mercat de les llibertats. A la nostra mà està assumir el risc que aquest patró es depreciï, o contribuir al fet que revalori i ens permeti gaudir d'una democràcia d'alta qualitat.

Els polítics hem de practicar la política que ens permet establir una aliança amb la societat, amb debats assossegats, carregant-nos de raons i de respecte al que pensa diferent. I per aconseguir aquest clima d'entesa darrere del bé comú necessitem el bon periodisme, aquest periodisme compromès amb els valors més genuïns de l'ofici.

No cal que us expliqui per què, vosaltres millor que ningú sabeu quant costa que els bons mitjans de comunicació -els mitjans que no es lliuren al rèdit fatuo de l'estridència- generin aquest clima que permet a tota societat entaular un diàleg constructiu amb si mateix.

És veritat que els temps són confusos, encara que no menys que fa 40 anys, així que toca ser igualment audaços per no convertir-nos en ostatges d'aquesta confusió. Si llavors ho aconseguim, ara també podem fer-ho. Junts podrem dissipar les amenaces que aguaiten a la democràcia a tot el món.