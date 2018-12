El grup Take 6 omple el tercer dia del festival Veus 2018 de la Garrotxa

Catalunya és el bressol d'un moviment associatiu molt important vinculat als grups vocals i al cant coral. Aquests grups, a més de constituir un important motor del patrimoni musical català, desenvolupen al voltant de la música diferents activitats convertint-se en una important eina de socialització i integració pels seus components.

La Garrotxa va representar la màxima exemplificació d'aquest fenomen durant els dies 6, 7, 8 i 9 de desembre, ja que va ser l'epicentre d'una gran quantitat d'equips vocals i corals. El festival Veus va néixer amb la clara voluntat de liderar i ser l'eix d'aquest moviment sociocultural. L'esdeveniment es va dirigir al públic en general i també als membres integrants de grups vocals i corals amateurs, semiprofessionals i professionals. Així, Olot va oferir una experiència que permetia participar en diferents activitats, formar-se amb professors de renom, compartir experiències amb altres cors i grups vocals d'arreu de la geografia catalana i gaudir d'una programació variada.

El grup Take 6 va actuar dissabte, tercer dia del festival, i ja tenia totes les entrades venudes des de feia setmanes. La formació nord-americana va estar el cap de cartell de Veus 2018 i és l'espectacle que més expectació ha generat. El grup pot presumir de comptar amb deu premis Grammy, deu premis Dove, dos NAACP Image, un Soul Train i alguns reconeixements més, com el seu nou disc, Iconic, que va interpretar a Olot.

El festival també va omplir totes les places disponibles per a la masterclass a càrrec de Gerard Ibáñez, director artístic de la companyia Broadway a Cappella. Després de l'estrena de l'espectacle musical, el grup format per 13 joves cantants, es va encarregar del taller de dansa vocal i dansa a la sala El Torín.

La capital garrotxina va dedicar les tardes a les formacions locals. La nova coral de l'Orfeó Popular Olotí, la Corfeó Enssemble Vocal, va oferir el seu repertori de Nadal al costat de la cúpula interactiva de la Fira del Pessebre instal·lada a la plaça Major. Bernard Massuir va presentar l'espectacle Salto Vocale, creat a Marchin (Bèlgica) però que convida els espectadors a viatjar des del Brasil fins a Àustria en una atmosfera acollidora, divertida i càlida a l'última de les sessions golfes de Veus 2018.

El concert infantil de Dreamkids va omplir de música i gent el Firal Petit d'Olot. Durant l'activitat, es van poder escoltar alguns temes clàssics de gòspel i un repertori amb cançons extretes de musicals com Sister Act, passant per temes de grups de rock català com Txarango, cançons infantils com Frozen, i altres èxits internacionals d'artistes com Bruno Mars o Justin Bieber que també van ser presents en aquesta activitat del festival de grups vocals de Catalunya. Per altra banda, el grup de swing O Sister! que recrea l'edat d'or del jazz vocal va fer un homenatge a les formacions dels anys vint i trenta dels Estats Units. La banda va néixer a Sevilla l'any 2008 en format trio fins a arribar a l'actualitat amb un sextet de swing vocal, seguint el recorregut des de The Boswell Sisters fins a Ella Fitzgerald.

Durant el festival musical, el Cor Cantabile i el Gospel Cor Garrotxa van ser els encarregats dels miniconcerts al pati de l'antic Hospital on van interpretar un repertori de cançons de Nadal.