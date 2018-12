Laura Borràs es nega a ajudar en el trasllat dels murals de Sixena

La consellera de Cultura, Laura Borràs, va assegurar que no col·laboraria mai en una hipotètica ordre de trasllat de les pintures murals de Sixena fora del MNAC. Si s'arribés a aquesta situació, la consellera es declararia «objectora de consciència artística», va expressar ahir. «Vull pensar que la raó s'imposarà a la irracionalitat de posar en perill les obres», va dir Borràs, en cas d'un hipotètic trasllat de les pintures murals de Sixena al monestir aragonès. L'escenari és ara mateix llunyà, després que a principis d'any una jutge d'Osca paralitzés el trasllat dels frescos per l'alt risc de deteriorament.

Borràs va celebrar aquesta decisió judicial, però a l'espera que arribi una sentència ferma, va advertir que encara que un jutge dicti el trasllat, coneixent els riscos, aniria contra la seva responsabilitat personal i política assumir una decisió que destruiria les obres. Preguntada ahir per la traducció pràctica d'aquest posicionament, Borràs va asseverar: «Hauríem de veure en quina situació ens trobaríem, però és evident que no col·laboraríem en la destrucció d'allò que ens correspon preservar».

Borràs també es va mostrar dolguda i molt crítica amb la resolució provisional d'un altre conflicte per l'art de la Franja, el que va suposar ara fa tot just un any l'entrada de la policia judicial al Museu de Lleida per traslladar 44 obres d'art al Monestir de Sixena.

Va ser l'onze de desembre de 2017 quan aquestes es van traslladar al Monestir, on s'exposen des de llavors, juntament amb altres peces procedents del MNAC i que la Generalitat va lliurar obeint una sentència provisional. «Davant d'un cop tan dur ara fa un any, quan tinguem xifres de visitants i de l'estat de conservació de les obres, sabrem si tot ha respost al fet de tenir-ho per tenir-ho i si compleix artísticament amb una funció pública» va assenyalar amb desconfiança Laura Borràs.