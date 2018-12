Rosalía, primera espanyola nominada als premis BBC Sound of 2019

La cantant Rosalía és la primera artista espanyola nominada als BBC Sound of 2019, uns guardons que premien al so més prometedor del any vinent.

La cadena pública britànica ha revelat aquest dilluns la llista dels deu candidats, en la que també estan inclosos Ella Mai o King Princess, i el guanyador del qual serà revelat el pròxim onze de gener.

La vocalista catalana es converteix així en la primera espanyola a entrar en els seleccionats a aquest premi que celebra el seu dècim setena edició i que en el passat han guanyat artistes com Adele, Sam Smith, Years & Years o Sigrid.

Rosalía va treure el seu segon disc, "El mal querer", el mes de novembre passat i es va convertir en el més escoltat a Spotify Espanya en la història tant en les primeres 24 hores, amb 2,5 milions de reproduccions, com la primera setmana, amb més de 12 milions d'"escoltes" en "streaming".

A més, la jove de 25 anys va ser una de les vencedores de l'última edició dels premis Latin Grammy celebrats a Las Vegas, després d'obtenir els guardons de Millor Cançó Alternativa i Millor Fusió Interpretació Urbana amb el primer "single" de "El mal querer", "Malamente".

La llista dels deu candidats finals ha estat elaborada per 136 crítics musicals a més d'antics nominats com Ellie Goulding i Stormzy.

Aquest any, segons subratlla la BBC, s'han coronat com favorits artistes en solitari, amb només un grup, Sea Girls, entre els deu seleccionats.

Completen el llistat Grace Carter, Flohio, Dermot Kennedy, Mahalia, Octavian i Slowthai.