Cristina Clemente s'imposa a la final del VIII Torneig de Dramatúrgia

Cristina Clemente va ser la guanyadora de la final del VIII Torneig de Dramatúrgia Catalana, que es va celebrar en el marc del Festival Temporada Alta de Girona. Clemente es va imposar a Marta Aran amb el seu relat M'he posat les ulleres de mirar carregadors, un text que els impulsors de la iniciativa defineixen com a «irònic sobre la lluita feminista» amb un diàleg entre carregadors i telèfons mòbils que discuteixen qui fa la tasca més important. Arribaran a la conclusió que un no pot existir sense l'altre. David Verdaguer i Júlia Truyol van ser els encarregats d'interpretar el text de Clemente. La guanyadora es va endur un sopar al Celler de Can Roca. D'altra banda, la finalista, Marta Aran, havia presentat el text Puzles.

La final es va disputar després de quatre combats i dues semifinals on vuit dramaturgs han presentat, amb una lectura dramatitzada, els seus textos breus, d'un màxim de 40 minuts. Cada sessió del torneig ha enfrontat dos autors, el guanyador dels quals ha estat decidit pel públic. La mateixa tarda del torneig, els dramaturgs escollits descobreixen quins actors o actrius interpretaran els texts.

El VIII Torneig de Dramatúrgia s'emmarca dins la programació de dramatúrgia catalana del festival Temporada Alta, que presenta produccions i coproduccions d'autors catalans, estrenes de nous textos i projectes que potencien la dramatúrgia contemporània i la nova creació. Fins al moment, el torneig ha generat obres com El Crèdit, de Jordi Galceran, o Smiley, de Guillem Clúa.