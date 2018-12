El Festival Porta Ferrada genera un impacte econòmic de més de 12 MEUR

La 56a edició del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols que es va celebrar l'estiu passat amb 41.000 espectadors va generar un impacte econòmic de 12, 3 milions d'euros (MEUR). D'aquest total, més de 7,5 MEUR són despesa directa, sobretot allotjament (1,33 MEUR) i restauració (1,11 MEUR).

Els 4,8 MEUR restants són l'impacte econòmic que el certamen ha tingut als mitjans de comunicació a partir de l'espai que li van dedicar. La mitjana de despesa per espectador se situa en uns 187 euros i s'estima que el retorn que rep la ciutat és de 19,5 euros per cada euro invertit per l'Ajuntament. Des del consistori estan molt satisfets amb els resultats perquè es demostra el paper del certamen a nivell de promoció de ciutat i dels seus entorns.