Les grans joies de l'Arxiu de la Corona d'Aragó s'exhibeixen a Barcelona

Les principals "joies" de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, com les capitulacions de Santa Fe entre els Reis Catòlics i Colom abans del seu primer viatge a Índies, s'exhibeixen des d'aquest dimecres a Barcelona en l'exposició commemorativa "Set segles. Arxiu de la Corona d'Aragó. 1318-2018".

El director del centre, Carlos López, ha explicat en una trobada amb periodistes que es tracta de "mostrar a la ciutadania la transformació que ha tingut l'arxiu al llarg de 700 anys", des que va ser creat a Barcelona el 1318 per ordre expressa del rei Jaume II, anomenat el Just, en unes sales adjacents a la capella de Santa Àgueda.

Amb un pressupost d'uns 70.000 euros, l'arxiu, que depèn del ministeri de Cultura i Esports, exhibirà fins a octubre de l'any vinent les principals "joies de la corona", amb documents que es mostren al públic per primera vegada en molts anys com el "Liber feudorum maior" o Missal del monestir de Sant Cugat del Vallès, una obra "esplèndida", segons López.

També es poden veure els altres dos documents que formen part del Registro de la Memòria del Món de la UNESCO, amb les capitulacions de Santa Fe: un fragment del llibre de l'Apocalipsi de Beat de Liébana, del segle XII, i un exemplar del "Codex Calixtinus" o guia de peregrins de Santiago de Compostel·la, realitzat per un monjo de Ripoll en l'any 1173.

El document més antic que es conserva és de l'any 889 i és la venda d'un camp a ribes del riu Llobregat al comte Wifredo de Barcelona i la seva dona Vinidilda.

Altres textos que són anteriors a la fundació de l'arxiu són el que el rei Ramiro II d'Aragó dirigeix als seus súbdits informant-los de la unió dinàstica de la seva filla Petronila amb el comte de Barcelona, de l'any 1137.

També crida l'atenció l'anomenat "tractat d'Àgueda", de l'any 1281 pel que es van redefinir les fronteres entre els regnes d'Aragó i Castella, així com el "gran cartulari" o llibre copiador de documents sobre les relacions feudals dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó amb els seus vassalls a l'alta Edat Mitjana.

Carlos López ha subratllat, d'una altra banda, que gràcies a la conservació d'un alabaran datat el 8 de maig de 1319 es pot conèixer la ubicació de l'unitari arxiu real ordenat per Jaume II en una càmera voltada en la qual "fossin posats i conservats els registres, els privilegis i altres escriptures de la seva cancelleria i dels altres fets de la seva cort".

Durant el recorregut, López ha demanat que el visitant es detingui davant els dos exemplars de "la magnífica col·lecció que posseeix l'arxiu de cartes àrabs" o davant unes targetes manuscrites del poeta Jacint Verdaguer sobre la relació que va mantenir al llarg dels anys amb els arxivers de la institució.

Una de les peces més modernes que s'exposen és un dels primers plans realitzats per Antoni Gaudí, de l'any 1878.

Carlos López ha reivindicat que la institució, que conserva documentació dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó, València i Mallorca, entre els segles IX i XVII, ha funcionat de forma "ininterrompuda" durant 700 anys.

Segons el seu parer, és una de les institucions barcelonines laiques "més antigues", que s'ha anat construint "sense espolis", i pel seu pati, en ple Barri Gòtic, entre la catedral i la plaça del Rei, passen cada any un milió de persones.

Respecte de les polèmiques polítiques que l'afecten, López ha asseverat que ell és un erudit, funcionari del ministeri de Cultura, però les viu "com un gravíssim error".

Segons la seva opinió, el patrimoni històric "ha de ser motiu de concòrdia i unió".

Sobre el fet que el patronat, constituït el 20 de gener de 2007, quan Carmen Calvo era ministra, no s'hagi tornat a reunir, ha dit que "seria bo que ho fes". "Si no es fa és per una qüestió política", ha postil·lat.

El patronat està integrat pel Ministeri de Cultura, les comunitats de Catalunya, Aragó, Balears i València i persones de prestigi de l'àmbit arxivístic.