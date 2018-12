Isaki Lacuesta: "Estic tan acostumat a l´absència que ho veig normal"

El director Isaki Lacuesta, que ha aconseguit dues nominacions per a la 33 edició dels Premis Goya en la categoria de millor pel·lícula i millor direcció, ha assegurat que aquesta xifra de candidatures per a una pel·lícula que s'ha alçat amb la Concha d'Or al Festival de Sant Sabestián li sembla "normal" en estar "acostumat a l'absència" d'altres anys.

"És l'esquizofrènia dels premis. A mi m'ha fet il·lusió i m'ho prenc com un premi a la feina feta tots aquests anys", ha assenyalat Lacuesta davant la premsa, recordant altres edicions en les que tampoc ha estat entre els nominats per les seves pel·lícules.

El director ha recordat tot el seu equip, en especial dels actors principals Isra i Cheíto. "Que la nominació sigui a millor pel·lícula suposa un reconeixement per a tot l'equip. Jo els deia als actors que ho estaven fent tan bé que no els nominarien a res", ha ironitzat, en al·lusió a aquesta barreja de ficció i realitat que és 'Entre dos aguas'.

Lacuesta ha reconegut "no tenir ni idea" del que significa 'l'altre cinema espanyol', per a pel·lícules amb un públic minoritari, ja que no creu que "mesurar la taquilla en sales" no és la millor manera de comparar pel·lícules. "Per a mi, les cintes de Jonás Trueba o León Siminiani són també 'mainstream' i que tot públic hauria de veure", ha apuntat.

De fet, s'ha mostrat contrari a que s'estrenin menys pel·lícules pel risc de saturació, ja que això "és un pensament neocapitalista". "El que hi ha són poques pel·lícules ocupant moltes sales. Les nostres pel·lícules no es juguen la vida a les sales, són reeixides per altres costats però tampoc renunciarem als cinemes", ha conclòs.