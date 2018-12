L'Auditori de Girona, El Petit de Cal Eril i Maria Arnal i Marcel Bagés reben els Premis Arc

Maria Arnal i Marcel Bagés, El Petit de Cal Eril, Mourn, Hotel Cochambre i Dr.Calypso han estat alguns dels grups distingits en la 16a edició dels Premis Arc, els guardons de la indústria musical del directe, entregats aquest dimarts a la Sala Barts de Barcelona.

La gala, conduïda per la cantant Elena Gadel i l'actriu Meritxell Huertas, ha premiat també la programació de l'Auditori de Girona (que va rebre el mateix premi de millor programació l'any 2013) i la Sala Salamandra, així com del festival Internacional de Jazz de Barcelona i La Mercè Música\/BAM de Barcelona. També s'ha reconegut l'Orquestra Cimarrón, el programa 'Delicatessen' d'iCat, l'autora de cançons infantils Dàmaris Gelabert i Maruja Limón com a grup revelació.

El premi a la trajectòria professional ha estat per a Irma Coronilla. La gala ha tingut un marcat accent femení, amb actuacions de cinc grups formats per dones, com Balkan Paradise Orchestra o la cantant Ju.

La gala l'ha obert la intepretació per part d'una de les presentadores, Elena Gadel, de la cançó 'Saltar al buit'. L'ha acompanyada en el curs de l'entrega de premis l'actriu Meritxell Huertas, que ha substituït a Agnès Busquets, que ha patit una lleu lesió. Tots els premis han estat presentats per dones, que han llegit cada una frases de dones cèlebres.



Premis a les millors gires



Maria Arnal i Marcel Bagés han estat premiats per partida doble durant la gala dels Premis Arc 2018, com a millor gira per sales de Catalunya i millor gira per festivals. S'han imposat així a grups com El Petit de Cal Eril, Itaca Band i Obeses en el primer reconeixement, i a Els Amics de les Arts, Els Catarres i La Raíz en el segon. El duet ve d'un any i mig de gira amb el disc '45 cerebros y un corazón' (2017), on han fet més de 150 concerts.

"Agrair a tothom que lluita per fer una cultura més viva, insubmisa i feminista", ha dit Marcel Bagés, que ha recollit el premi sense Maria Arnal, que s'ha pres "unes merescudes vacances". La millor gira per teatres i auditoris ha estat, en canvi, per El Petit de Cal Eril, i la millor gira internacional per la banda de rock del Maresme, Mourn.

"No hi ha cap grup que li regalin res, tothom pica la mateixa pedra", ha dit Joan Pons, cantant de El Petit de Cal Eril. Pons ha assegurat que malgrat hi ha moltes coses en la indústria de la música "que no funcionen", construiran una xarxa "tant forta que no faran falta subvencions". "Hi ha moltes persones interessades en el que fem. La gent pagarà la seva entrada i nosaltres serem rics", ha dit el cantant arrencant els aplaudiments de la Sala Barts.



Reconeixement per festes majors



A la millor gira per festes majors de grups de versions o tributs s'ha imposat Hotel Cochambre, que ha recollit de nou el premi en mans del seu carismàtic cantant Benito Inglada. El grup porta voltant per les festes majors de Catalunya des de l'any 2000. En l'apartat de grups de festa major però de temes propis ha guanyat el grup barceloní de ska Dr. Calypso, format el 1989. "En 30 anys és el primer premi que rebem. No sé si deu ser per vells, o per bons", ha bromejat 'Xèrif', cantant del grup.

El premi a la millor gira per festes majors de grups de ball ha estat, un any més, per l'Orquestra Cimarrón, que col·lecciona cinc premis Arc.Distincions a festivals i salesLa millor programació d'espai musical o sala de concerts ha estat per la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat mentre que la programació reconeguda pel que fa a teatres ha estat per l'Auditori de Girona.

El premi al millor cicle de música o festival ha estat pel festival Internacional de Jazz de Barcelona, que aquest any celebra la seva 50a edició, i la programació de La Mercè Música\/BAM de Barcelona ha estat reconeguda com la millor programació de festa major.



Més premis



D'entre els 56 nominats, entre produccions i programacions, que competien als Premis Arc d'enguany, també s'ha reconegut la millor gira d'artista adaptada al públic familiar o infantil, que ha estat per a la pedagoga i autora de cançons infantils Dàmaris Gelabert.

El premi a l'artista revelació, que la passada edició va endur-se, precisament, Maria Arnal i Marcel Bagés, ha estat per Maruja Limón, un quintet barceloní integrat per cinc noies que barreja el pop, els ritmes llatins i les arrels flamenques. Maruja Limón ha donat a conèixer la seva energia amb una actuació durant la gala.

Com a millor mitjà de comunicació o programa musical s'ha distingit a 'Delicatessen', de l'emissora cultural de Catalunya Ràdio, iCat, presentat per Albert Puig i que fa una selecció de les "cançons més selectes de la collita de cada temporada".

El premi a la trajectòria ha estat per Irma Coronilla, que durant la vida professional ha estat mànager d'artistes com Joan Manuel Serrat, el Gato Pérez o els Sopa de Cabra.Actuacions destacadesCom no podia ser d'una altra manera, la gala que reconeix els professionals de la indústria musical del directe, ha estat farcida d'actuacions que en l'edició d'enguany han estat protagonitzades per dones.

Des d'Elena Gadel, a la jove cantant de Gurb Ju, passant per les premiades Maruja Limón. També han actuat Balkan Paradise Orchestra, creada a principi del 2015 a Barcelona per deu joves instrumentistes, i el soul de Scarlets & The Femme.