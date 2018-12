La mezzosoprano Joyce DiDonato actuarà a la Schubertíada de Vilabertran

La Schubertíada de Vilabertrán 2019 ha donat a conèixer una part important de la seva programació, concentrada en la "setmana gran" del festival, del 22 al 26 d'agost de l'any vinent. Encapçala aquest avanç la mezzosoprano nord americana Joyce DiDonato, que interpretarà el 'Winterreise' de Schubert el diumenge 25 d'agost.

L'agenda inclou dos concerts de Matthias Goerne –un habitual del certàmen-, la veu del tenor Christoph Prégardien i el baríton Andrè Schuen. La Schubertíada és un dels festivals de música clàssica més coneguts de Catalunya, i en la seva darrera edició va tancar amb un 90% d'ocupació i 3.600 espectadors en la vintena llarga de recitals que va oferir.

El director de la Schubertíada, Jordi Roch, va prometre aquest setembre que la propera edició del festival seria "molt potent" i que hi hauria "moltes sorpreses".

La mezzosoprano Joyce DiDonato era, probablement, un dels noms que tenia en ment el director. La cantant de Kansas oferirà a Vilabertran una versió personal del 'Viatge d'hivern' de Schubert, estrenat recentment a la seva ciutat natal.

Segons ha avançat el festival, la seva "setmana gran" arrencarà el 22 d'agost amb el recital del baríton Andrè Schuen i el pianista Daniel Heide, que intepretaran el 'Schwanengesang' de Schubert. Continuarà el dia 23 amb el tenor Christoph Prégardien i Malcom Martineau al piano intepretant 'Die schöne Müllerin' (Schubert).

El dissabte 24 d'agost i el dilluns 26, per tancar, Matthias Goerne oferirà dos recitals de lied acompanyat per Alexander Schmalcz al piano. Les entrades per aquests cinc primers recitals ja estan a la venda.