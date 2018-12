Les set estades de la cort reial espanyola a la ciutat de Girona

La cort reial espanyola es va instal·lar fins a set vegades a la ciutat de Girona entre els anys 1701 i 1829. L'arribada del monarca amb tot el seu seguici, que en algunes ocasions podia superar el miler de persones entre prínceps, oficials, capellans, artesans, servents, soldats o músics, alterava totalment la vida a la petita i apagada Girona de l'Antic Règim, i també anava acompanyada d'un impuls econòmic perquè, tal com explica el professor Daniel Aznar, doctor en Història, les autoritats locals aprofitaven per presentar peticions «que generalment s'acceptaven» i també «es donaven privilegis i s'impulsaven treballs urbanístics com per exemple la reparació de camins i ponts».

Investigador associat a la Universitat de la Sorbona, Daniel Aznar pronunciarà divendres, a la Casa de Cultura de Girona (20h), la conferència La Cort a Girona. Visites reials als segles XVIII i XIX, promoguda per la Confraria de Sant Jordi –Reial Estament de Girona, que evoca les visites de Felip V, de l'arxiduc Carles (Carles III d'Àustria), dels infants Carles i Felip de Borbó, de Ferran VIII, i dels reis de les Dues Sicilies Francesc I i Isabel de Borbó.



set visites

El 1701, Felip V visita la ciutat de Girona breument durant un dia. El monarca va cap a Figueres, on es casa i, de tornada, passa de nou per Girona, la primera ciutat, després de Figueres, que el rep amb la seva primera esposa, la reina Maria Gabriela de Savoia.

El 1710, Carles III d'Àustria, l'arxiduc Carles, visita Girona, també en el context de la Guerra de Successió, per encoratjar la ciutat enfront de les tropes franceses aliades de Felip V que estan intentant recuperar el Principat. Aquesta va ser una estada d'uns quatre dies. L'arxiduc tenia la seva cort a Barcelona durant tota la guerra i viatja expressament per visitar Girona. Va allotjar-se a la casa Cartellà, antic convent dels Caputxins, avui Museu d'Història de la Ciutat de Girona.

Els monarques es van allotjar a diferents residències fins que, a partir de 1802, sempre ho van fer a la Casa Carles de la plaça del Vi, al costat de l'actual ajuntament.

Felip V guanyarà la guerra i començarà a aplicar els decrets de nova planta a Catalunya per assimilar-la al model polític de la Corona de Castella. En aquest context es produeixen les següents 5 visites.