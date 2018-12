La crítica a la societat contemporània protagonitza la temporada de la Planeta

La crítica als models de comportament i estructures de la societat contemporània és protagonista de la programació de la Sala la Planeta de Girona en el primer semestre del 2019 amb aposta per espectacles d'èxit i que han resultat en alguns casos premiats.

Els responsables d'aquest espai escènic han comunicat el retorn de la comèdia "Tortugues: la desacceleració de les partícules" de Claudia Cedó, guardonada amb el Butaca al millor text de 2015.

La reflexió sobre la violència de gènere d'Agnès Mateus i Quim Tarrida, "Rebota, rebota i en la teva cara explota", premi de la Crítica 2017 en Noves Tendències i Butaca 2018 de Noves Dramatúrgies, visitarà també la Planeta.

Una altra revelació dels Butaca com és "AKA (Also Known As)", de Daniel Meyer i Flyhard Produccions, té cabuda també en la programació, així com la sàtira sobre la societat del benestar occidental de la companyia Obskené, "Alpenstock", reconeguda amb el BBVA 2018 al millor actor i actriu.

"Bomber (S)" de Jean-Benoît Patricot, premi a la millor interpretació femenina de les Illes Balears de 2017, és una altra de les peces seleccionades pels responsables de La Planeta.

La programació arrencarà el 25 de gener amb "El brindis" de Cristina Cervià, que posteriorment recalarà al Teatre Gaudí de Barcelona.

A més de propostes escèniques, la llista de cites inclou l'enregistrament el 23 de març del primer disc en directe del cantautor Joanjo Bosk en el marc del festival Barnasants.

El Cicle de Teatre Verbatim de La Planeta, que ocuparà bona part de la programació d'abril, recuperarà el muntatge "Mili KK" dirigit per Marc Angelet amb el dramaturg Jumon Erra.

El semestre es tancarà amb els tallers de final de curs del Centre de Formació de Teatre El Galliner.