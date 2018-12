Cyprus Art de Pals acull una exposició internacional de joieria contemporània

Cyprus Art Services, la nova marca de la històrica galeria d'art de Sant Feliu de Boada, inaugura aquest dissabte 15 de desembre una exposició de joies d'art contemporani al nou espai d'art que la companyia té al centre de Pals. La mostra recull més de seixanta peces úniques de les darreres col·leccions dels reconeguts artistes Agustina Ros (Argentina), Angela Malhües (Xile), Wanshu Li (Xina), Jordi Aparicio (Barcelona) i Juanjo García (Màlaga).

Collars, arracades, fermalls, penjolls i anells fets artesanalment a partir de materials reciclats com vidre, filferro, niló, fusta, acrílic, plata, cuir i metalls nobles es donen cita en aquesta exposició que "vol apropar al públic un mercat en auge, que encara es manté a petita escala, molt semblant al mercat de l'art, i que esdevé una fusió perfecte entre l'art, el disseny i l'artesania", segons explica el director de Cyprus Art Services, Enric Casanovas.

"Aquí trobem des d'anells de vidre, fermalls de filferro de niló reactiu a la llum florescent a penjolls de metalls nobles ", afegeix Casanovas.

L'acte d'inauguració es farà a les 5 de la tarda i es podrà visitar fins el 5 de gener al nou espai de Cyprus Art Services, al carrer Enginyer Algarra, 30 de Pals de 10 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. L'entrada és gratuïta.



Agustina Ros (Argentina) presenta "Gold & Old Reflection"

Agustina Ros és una artista que busca combinar, a través del vidre, la sensibilitat de l'art i la resolució del disseny. Va néixer a Misiones, Argentina. Actualment, resideix a Barcelona, on hi té el seu propi estudi amb projecció internacional. La seva joieria està elaborada amb vidre de borosilicat, modelada i bufada de manera artesanal. Algunes peces es treballen amb fums de metall fi (or i plata), tallats i polits. Avui, està desenvolupant la seva pròpia línia de disseny d'art i producte amb una tècnica de neó anomenada "plasma", amb equips d'última generació.



Angela Malhües (Xile) presenta "Las Caras de Violeta"



La xilena Angela Malhües viu actualment a Barcelona. Des de l'any 2010 treballa en el Taller Atmapu, un projecte realitzat amb el seu company, amb la intenció de reinterpretar la joieria ètnica del seu país. La creadora xilena elabora peces úniques, totes fetes a mà.

"El tema principal del meu treball és la identitat i el paper de les dones en la cultura Maputxe i em dedico a la recerca sobre aquesta cultura a través de la meva obra. La proposta de desenvolupament artístic es basa en rituals i símbols, reflexiono sobre l'ocultació i les arrels ètniques al meu país".

Pel procés creatiu, Malhües s'interessa per la història i els rituals oblidats de la cultura maputxe com la festa de les noies de perforació de les orelles o Katan Kawin. D'aquesta manera intenta reflexionar i incorporar les inquietuds d'identitat pròpia en la seva col·lecció.



Wanshu Li (Xina) presenta "Go with the Glow"

La guanyadora de la edició de 2017 de la fira internacional Joya Barcelona presenta a Cyprus Art una selecció de peces de la seva darrera col·lecció de joieria il·luminant.

L'obra de l'artista xinesa establerta a Edimburg se centra a explorar l'experiència multisensorial i fer peces tàctils que us usables, que impliquen experiències sensorials diferents, com ara la visió, el so i el tacte. La inspiració per a la sèrie de joies "Go with the Glow" prové de la captura de moments emocionants del món natural. "M'atrauen profundament els animals marins de natació lliure com les meduses, que són suaus, lleugeres i brillants amb colors sorprenents. També em sento fascinada per la dansa, la festa rave i els llums làser".

L'artista utilitza comprimits acrílics, filferros de niló reactiu UV, pintures fluorescents de llum ultraviolada i peces tàctils, coloristes i lúdiques ponderades per la llum. Els cables de niló sota la llum UV generen un sorprenent efecte fluorescent i proporcionen un agradable gaudi visual a usuaris i espectadors. A més, son peces subtils que segueixen lliurement els moviments del cos.



Jordi Aparicio (Barcelona) presenta "Ànima & La Pell de l'Ànima"



Nascut a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) , Jordi Aparicio forma part de la segona generació d'una família de rellotgers. Va créixer envoltat de rellotges i aprenent les habilitats del seu pare. El 2002 va decidir estudiar Micromecànica a Barcelona i va continuar la seva formació en diverses empreses suïsses de renom internacional. Tot semblava estar dirigit, però un dia, va decidir iniciar estudis de joieria artística a l'Escola d'Art del Treball de Barcelona. A poc a poc es va anar enamorant de la professió i avui en dia la majoria de les seves peces combinen tot el coneixement per crear peces amb vida pròpia.

"Vaig aprendre les dues professions i encara que en un principi em vaig centrar en la rellotgeria, vaig acabar fent joies per la necessitat de jugar i crear. Vaig començar amb l'enginyeria cinètica barrejant els coneixements d'ambdós oficis. Però delimitat per les limitacions formals del cinètic, vaig decidir experimentar més lliurement amb la fusió dels metalls nobles, deixant d'una banda la precisió i aventurant-me en una forma de treballar més primitiva i intuïtiva, aconseguint una major expressivitat".



Juanjo García Martín (Màlaga) presenta "Mares de Asfalto"



Juanjo García Martín també coqueteja amb la música i la pintura, disciplines que, d'alguna manera, trasllada a l'àmbit de la joieria. Probablement la seva futura obra evolucioni per camins en els quals aquestes diferents disciplines es fusionin donant com a resultat una visió de la joieria d'autor summament personal que transcendeixi les fórmules tradicionals per obrir nous i innovadors projectes. Des de molt jove ha sentit especial predilecció per crear peces pròpies, experimentant amb les seves pròpies idees, per expressar i treure a la llum tot aquest món interior. Sempre ha sentit especial predilecció per crear anells, encara que en el període d'aquests últims anys el llenguatge de la seva obra s'ha transmès a través de l'aparença de fermall.