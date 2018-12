Isaki Lacuesta, nominat per primera vegada als Goya per «Entre dos aguas»

Isaki Lacuesta, nominat per primera vegada als Goya per «Entre dos aguas» barcelona/madrid

Ha guanyat dues vegades la Concha d'Or del Festival de Sant Sebastià, però mai fins ara el gironí Isaki Lacuesta havia estat nominat als Goya. Amb Entre dos aguas, un film a cavall entre realitat i ficció, va aconseguir ahir dues nominacions en les grans categories: millor pel·lícula i millor direcció.

«Em fa molta il·lusió. M'ho prenc com un premi a la feina feta durant tots aquests anys», va expressar el cineasta a la seu de l'Acadèmia espanyola de cinema, on es van anunciar els finalistes a la 33a edició d'aquests premis, que es lliuraran el 2 de febrer a Sevilla.

El thriller polític El reino, dirigida per Rodrigo Sorogoyen i protagonitzada per Antonio de la Torre, és el film amb més nominacions. La pel·lícula optarà a tretze premis, entre els quals els de millor pel·lícula, director i guió original.

La segueix de prop Campeones, la cinta de Javier Fesser que representarà l'estat espanyol als Oscars i que ha estat nominada en 11 categories als Goya, entre les quals també millor pel·lícula, director, guió original i actor (Javier Gutiérrez).

D'altra banda, la coproducció catalana Viaje al cuarto de una madre opta a quatre premis, entre els quals el Goya a la millor direcció novell, per a Celia Rico, actriu de repartiment (Anna Castillo) i actriu protagonista (Lola Dueñas).

Els Premis Goya 2019 es lliuraran al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla el 2 de febrer, amb una gala presentada per Andreu Buenafuente i Sílvia Abril.

Lacuesta competeix amb Entre dos aguas a la millor direcció al costat de Javier Fesser ( Campeones), Rodrigo Sorogoyen ( El reino) i Asghar Farhadi ( Todos lo saben).

Quant als nominats a millor direcció novell, hi trobem la directora afincada a Barcelona Celia Rico, amb la seva òpera prima Viaje al cuarto de una madre, juntament amb Andrea Jaurrieta ( Ana de día), Arantxa Echevarría ( Carmen y Lola) i César y José Esteban Alenda ( Sin fin).

Les actrius Susi Sánchez ( La enfermedad del domingo), Najwa Nimri ( Quién te cantará), Penélope Cruz ( Todos lo saben) i Lola Dueñas ( Viaje al cuarto de una madre) opten a l'estatueta a millor protagonista, mentre que Javier Gutiérrez ( Campeones), Javier Bardem ( Todos lo saben), José Coronado ( Tu hijo) i Antonio de la Torre ( El reino).

De la Torre també aspira a un segon Goya, el de millor actor de repartiment pel seu paper a La noche de 12 años, al costat de Juan Margallo ( Campeones), Luis Zahera ( El reino), i Eduard Fernández ( Todos lo saben). De la seva banda, Carolina Yuste ( Carmen y Lola), Ana Wagener ( El reino), Natalia de Molina ( Quién te cantará) i Anna Castillo ( Viaje al cuarto de una madre) competiran per l'estatueta a millor actriu de repartiment.

Pel que fa a millor actriu revelació, Carmen y Lola compta amb una doble nominació, per Rosy Rodríguez i Zaira Romero, Gloria Ramos per Campeones i Eva Llorach pel seu paper a Quién te cantará.

Finalment, a millor actor revelació hi competeixen Jesús Vidal ( Campeones), Moreno Borja ( Carmen y Lola), Francisco Reyes ( El reino) i Carlos Acosta ( Yuli).

El Goya a millor guió original hi aspiren Campeones, Carmen y Lola, El reino i Todos lo saben, mentre que a l'adaptat s'hi troba Jefe, La noche de 12 años, Superlópez i Yuli.



Netflix debuta amb «Roma»

Roma, d'Alfonso Cuarón, s'ha convertit en la primera pel·lícula amb Netflix com a productor principal nominada a un Goya. La cinta serà candidata a Millor Pel·lícula Iberoamericana a la 33 Edició de la Cerimònia dels Premis Goya. Així ho han confirmat fonts de la plataforma, que també ha aconseguit que el film sigui el representant de Mèxic per l'Oscar a Millor Pel·lícula de Parla no Anglesa.



24 milions d'euros recaptats

Campeones, Carmen y Lola, El reino, Entre dos aguas i Todos lo saben, les cinc cintes nominades a millor pel·lícula, han recaptat un total de 23,8 milions i reunit 4,1 milions d'espectadors, segons dades de Comscore. Campeones, que es va estrenar el passat 6 d'abril, és la pel·lícula que «lideraria» aquesta taula particular, en aconseguir 19 milions de recaptació gràcies a 3,2 milions d'espectadors. Todots lo saben, protagonitzada per Javier Bardem i Penélope Cruz, estrenada el 14 de setembre, ha arribat als 3,1 milions d'euros i els 570.111 espectadors.