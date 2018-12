Noa, Alfred Garcia, Els Catarres i Pavvla actuaran a l´Strenes

El festival Strenes 2019 comptarà en aquesta nova edició amb les estrenes dels nous discos de l'artista israeliana Noa, del cantant Alfred Garcia i dels Lax'n'Busto amb el retorn de Pemi Fortuny. També s'han programat altres noms coneguts com la canària Rosana; L'últim indi, el darrer projecte de l'exmembre del grup Els Amics de les Arts Eduard Costa; el grup Els Catarres i la presentació a Girona del nou disc de Pavvla. Miquel Abras tancarà el festival Strenes 2019 amb un concert únic amb col·laboracions molt especials a l'escenari de les escales de la Catedral. El festival se celebrarà enguany del 30 de març al 5 de maig del 2019.

Com s'ha anunciat aquest dijous, l'artista israeliana Noa ha triat Strenes per presentar en directe el seu esperat nou àlbum d'estudi 'Letters to Bach'. Un disc en el qual Noa adapta i posa veu a 12 composicions de Johan Sebastian Bach. El disc es publica al febrer i ha estat produït pel mític productor Quincy Jones.

Alfred García, un dels concursants catalans més populars de la darrera edició d'Operación Triunfo, presentarà a Girona '1016', el seu primer disc. Pel concert, s'ha venut ja el 70% de l'aforament de l'Auditori de Girona.

Un dels altres concerts destacats és el de Lax'n'Busto, que torna després de sis anys amb cançons noves amb un nou disc anomenat 'Polièdric', en el qual destaca la tornada de Pemi Fortuny, cantant i cofundador de la banda. Per la seva banda, Rosana presentarà el seu original espectacle 'Como en Casa'. A Strenes també hi actuarà el ja exmembre d'Els Amics de les Arts Eduard Costa amb el seu projecte en solitari, L'Últim Indi. Pavvla presentarà a Girona el seu esperat segon disc 'Secretly hoping you catch me looking'.

Tant el grup com el festival, van decidir anul·lar el concert al terrat que havien de protagonitzar Els Catarres en solidaritat amb l'empresonament dels líders independentistes anunciat el dia abans al concert. Un any després, Els Catarres tornen a l'Strenes amb un nou espectacle de caràcter únic, pensat per auditoris, anomenat 'Totes les Cançons parlen de tu'.



Clausura d'Strenes

Miquel Abras clausurarà el festival Strenes 2019 amb un concert únic amb col·laboracions molt especials al màgic escenari de les Escales de la Catedral. Abras acaba de publicar dos discs nous.