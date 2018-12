Torroella de Montgrí se suma al projecte europeu de suport als grups de música antiga

El Festival de Torroella de Montgrí s'ha sumat a un projecte musical europeu, l'EEEmerging, que dona suport als grups novells de música antiga. El certamen serà coorganitzador d'aquesta iniciativa, que va néixer el 2014 gràcies al suport del programa Europa Creativa de la Unió Europea.

L'EEEmerging dona suport a les formacions que s'han creat fa poc i les ajuda a professionalitzar-se. Amb aquesta adhesió, el Festival de Torroella de Montgrí passa a ser nou soci del projecte europeu conjuntament amb l'Acadèmia Janácek de Música de Brno (República Txeca) i el Fòrum Nacional de Música de Breslau (Polònia).

Gràcies a això, el municipi acull residències musicals de les formacions seleccionades per l'EEEmerging.

El primer grup que el Festival de Torroella acull en residència és l'ensemble Rumorum, creat el 2015 a Basilea (Suïssa) mentre els seus membres estudiaven a la Schola Cantorum Basiliensis i seleccionat pel projecte EEEmerging el 2018. El grup el formen Grace Newcombe (veu, arpes i direcció musical), Jacob Mariani (llaüt, viola d'arc, fídula i guitarra morisca), Felix Vérry (fídula i rebec), Mara Winter (flautes) i Ozan Karagöz (veu). Rumorum oferirà el dissabte 15 de desembre un concert a Torroella de Montgrí el programa del qual preparen aquesta setmana durant la seva residència musical a la vila empordanesa.

Durant el 2019, el certamen acollirà dos grups més en residència. El primer serà La Vaghezza, un grup creat el 2016, especialitzat en música dels segles XVII i XVIII i que ja acumula diversos guardons. L'altra formació serà Dichos Diábolos, creada el 2013 en el si de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Tots dos oferiran concerts a Torroella de Montgrí i es beneficiaran d'una mentoria per part del Festival.

El projecte EEEmerging va néixer el 2014. El seus artífexs va ser el Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay (França), el centre de música barroca i clàssica Ghislieri Musica de Pavia (Itàlia), el centre de música antiga de la Universitat Nacional de Música de Bucarest (Romania), el Festival Internacional Händel de Göttingen (Alemanya), el Festival Seviqc Brežice de Ljubljana (Eslovènia), el National Center for Early Music de York (Gran Bretanya), el Centre de Música Antiga de Riga (Letònia) i Ozangoo Productions d'Estrasburg (França). L'objectiu del projecte és oferir oportunitats als joves grups de música antiga i ajudar-los a professionalitzar-se.



25 grups i 170 concerts



Durant aquests quatre anys, el projecte EEEmerging ha seleccionat 25 grups als quals se'ls ha ofert suport artístic, formació en organització, administració, màrqueting i comunicació (entre altres disciplines relacionades amb el món de la música) així com 70 residències, 170 concerts i enregistraments de discos.

Aquest 2019, el projecte EEEmerging ha seleccionat sis formacions. D'aquestes, n'hi ha dues que s'hi incorporen per primera vegada: Palisander (sorgida de la Guildhall School of Music and Drama de Londres) i Dichos Diabolos, que al 2016 van participar al Fringe Festival de Torroella de Montgrí. Tots dos grups es beneficiaran de diversos períodes de residència als centres i festivals socis del projecte, a més d'oferir-hi diversos concerts.

Dels grups seleccionats per primer cop aquest 2018, n'hi ha dos que continuaran dins el projecte europeu. Són el grup vocal Cantoría, creat en el marc del Festival Internacional de Música Antiga de Sierra Espuña (Múrcia) i format a l'EMUC, que ha estat seleccionat pels circuits Festclásica 2019, i Rumorum. Per últim, les formacions La Vaghezza i Concerto Di Margherita es beneficiaran d'un tercer any de suport del projecte EEEmerging, incloent-hi residències i concerts.