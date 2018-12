L´artista Nil Perujo pinta un mural dedicat a Remedios Varo a Anglès

La pintora surrealista Remedios Varo és la gran protagonista del mural gegant que ha pintat l'artista Nil Perujo a Anglès. L'obra creada per Perujo i inspirada en les creacions de l'artista mexicana s'ha realitzat en el lateral d'una de les cases del carrer de la Indústria on Varo va néixer el 16 de desembre de l'any 1908. El mural d'aquest artista d'Anglès va ser seleccionat pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'aquesta localitat en el marc d'un programa per promoure artistes locals.