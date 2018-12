La gran nit dels The Wilder Company

L'americana, com a gènere musical, és un calaix de sastre que acull tota la música d'arrel nascuda als EUA, des del country, al bluegrass, passant pel folk o el rock més clàssic. Aquesta és la base dels The Wilder Company, una banda gironina liderada per Arnau Coderch, que divendres arribava a l'Auditori de Girona. Es tractava, deien, de presentar el seu darrer EP, From the timber and the heart. En realitat, els 4 temes nous ja feia mesos que sonaven als seus concerts i, el de l'Auditori, va ser una festa de comiat davant els entregats fans del grup. Tot i destacar que la banda estava en un gran moment i que la relació entre ells era excel·lent, Coderch va avançar que els Wilder s'aturaven sense data de retorn. Una decisió que de ben segur van lamentar els espectadors que divendres van gaudir de la versió més madura d'un grup, i que va sonar com mai a la Sala de Cambra de l'Auditori. A l'habitual quintet (Arnau Coderch, Edu Bonet, Jordi Vila, Albert Casellas i David Abat) s'hi van afegir en algunes cançons Gerard Pakits Brugués i Joana Fugaroles, que ja van col·laborar en el darrer disc. Van sonar els temes de l'EP, moltes cançons del disc de 2016 i algunes versions per completar una nit rodona.