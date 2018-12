Els Catarres, Doctor Prats i Vandal actuaran al Festival Ítaca Sant Joan 2019

Vandal, Els Catarres, Doctor Prats, Roba Estesa, Vandal o Iseo & Dodosound with the Mousehunter són alguns dels grups destacats que actuaran al Festival Ítaca Sant Joan 2019 on també s'ha avançat que hi actuaran Pupil·les, Lildami, Serial Killerz i dos caps de cartell sorpresa que s'anunciaran a principi de l 'any vinent.

El festival se celebrarà el 22 i 23 de juny a l'Estartit, coincidint amb Sant Joan.

En aquesta nova edició amplia el nombre de grups participants fins a la desena i potencia el nivell dels artistes que hi participen per consolidar la proposta com la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava.

Els organitzadors destaquen la presència de l'artista internacional Vandal, un dels pioners de l'escena raggatek actual que esgota entrades gairebé a la totalitat de les seves sessions. Aquest jove anglès actua als millors clubs i festivals del món, oferint un so únic que es basa en la fusió de la música jamaicana i reggae, amb sons més potents com el hardtek.

Cofundador del llegendari Kaotick Soundsystem, aquest DJ i productor referent de l'escena clandestina underground presentarà el seu primer àlbum Rave & Culture,que es publica a principis del 2019.



Del cartell cal destacar també l'actuació d'I'seo & Dodosound, el duet format per aquests dos artistes irunyesos que han reposicionat el reggae i el dub a Espanya. La seva original barreja de ritmes jamaicans i electrònics els han portat als escenaris dels principals festivals i a realitzar una frenètica gira sumant més d'un centenar de ciutats d'Espanya, Europa i Llatinoamèrica.



Grups del país

El festival Ítaca manté també la seva aposta de programar grups del país i comptarà amb les actuacions d'Els Catarres, Doctor Prats, Roba Estesa, Pupil·les, Lildami o Serial Killerz.



Malgrat ampliar el nombre d'artistes i bandes, el festival manté els habituals preus populars per facilitar l'accés a la cultura a tota mena de públics.

Així, l'entrada pel dia 23 -Els Catarres, Roba Estesa, Lildami, Serial Killerz i un cap de cartell sorpresa- té un preu de 10 euros, mentre que l'entrada pel dia 22 -Doctor Prats, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, Vandal, Pupil·les i un cap de cartell sorpresa- se situa en 18 euros.

Dins aquesta línia de preus populars, el festival activa fins al 5 de gener la campanya Per Nadal, regala't Ítaca, amb un 20% de descompte en l'abonament pels dos dies d'actuacions a un preu de 22,40 euros i en l'abonament pels dos dies de concerts més dues nits de càmping a un preu de 46,40 euros.

Aquesta campanya promocional es completa amb descomptes pels usuaris del Carnet Jove i del Tr3sc. Les entrades es poden comprar a través del web del festival des d'avui.



Activitats paral·leles

Una de les principals novetats d'aquesta edició de l'Ítaca Sant Joan és el canvi d'horaris, ja que les actuacions s'iniciaran més aviat per facilitar l'accés de famílies als concerts programats. Tant el dia 22 com el dia 23, el primer dels concerts tindrà lloc a partir de dos quarts de nou del vespre.

Un any més, el festival ofereix als assistents zona de càmping al mateix municipi. Els usuaris podran quedar-se a dormir al Càmping Castell Montgrí. A més, a través de l'Estació Nàutica Estartit-Illes Medes, el festival oferirà preus especials per a diverses activitats nàutiques, com ara caiac o submarinisme, així com descomptes en el lloguer d'apartaments i habitacions d'hotel del municipi.



Albert Pla, a l'Espai Ter

L'anunci dels grups que actuaran és el segon avançament de la programació que ha realitzat el festival que aquest mes també ha anunciat el concert d'Albert Pla que presentarà el seu nou espectacle Miedo a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, el pròxim 31 de maig.

La resta del cartell del festival s'anunciarà el proper mes de març.

El festival té lloc a més d'una desena de localitats de l'Empordà entre els mesos de maig i juliol, combinant concerts multitudinaris amb actuacions de petit format en alguns dels espais més bonics de l'Empordà.