El MNAC creix amb dues sales de l'art de postguerra i la segona avantguarda

La col·lecció d'art modern del MNAC presenta des d'aquest desembre tres novetats. D'una banda, el museu amplia el seu relat amb dues noves sales dedicades a l'art de postguerra i la segona avantguarda (1940-1980). De l'altra, incorpora tres obres de Picasso dipositades pel Museu Picasso de Barcelona (i anuncia una propera incorporació d'un Miró, de la mà de la Fundació Joan Miró). Finalment, s'estrena el projecte de l'artista Pedro G. Romero, 'Habitació', instal·lat a les sales dedicades a la Guerra Civil.

En declaracions als periodistes, el director del MNAC, Pepe Serra, ha indicat que el museu "té perspectiva més que suficient per explicar què passa després de la Guerra Civil" i ha defensat que "de manera natural" el visitant hi pugui "entrar pel Romànic i sortir per Tàpies".

D'aquesta manera, el MNAC presenta una primera mostra de les obres que han ingressat recentment destinades a conformar la col·lecció dels anys que s'estenen entre la postguerra i el franquisme i la recuperació de la democràcia. Amb el títol 'Una avantguarda possible', aquestes obres ocupen dues sales al final del recorregut de la col·lecció d'art modern.

Es tracta d'obres del Museu Nacional i la Generalitat (dipositades al MACBA) i altres provinents d'institucions i col·leccions com la Fundació Tàpies, Fundació Rogent i Fundació Palau entre altres. Entre els artistes representats hi ha Francesc Català-Roca, Antoni Clavé, Modest Cuixart, Joan Ponç, Miró, Ràfols-Casamada, Josep Guinovart o Tàpies.



Col·laboració amb els museus "monogràfics" de la ciutat

En una altra línia de treball, el MNAC segueix fent un treball "de sistema" per incorporar obres d'artistes catalans destacats de la ma de grans museus "monogràfics" de la ciutat i el país: Fundació Joan Miró, Museu Picasso i Museu Dalí (Figueres). En aquest àmbit, al col·laboració amb el Picasso fa que el museu incorpori al discurs de la seva col·lecció d'art modern tres obres de l'artista. Són un autoretrat d'un Picasso adolescent, un nu i una còpia parcial que Picasso va realitzar d'una obra d'Arcadi Mas i Fontdevila.

"Aquesta és una via natural que estava pendent d'explotar. Les col·leccions d'aquests museus, en col·laboració amb ells, fan que aquestes peces transiten, i igual com avui fem amb Picasso, d'aquí a uns mesos hi haurà l'entrada d'alguna peça important de la Fundació Miró", ha avançat Pepe Serra.

La tercera novetat a la col·lecció d'art modern va en la línia de col·laboració amb artistes vius que dialoguen amb el relat del museu. En aquest cas l'artista Pedro G.Romero exposa 'Habitació', un treball al voltant de les anomenades txekes psicotècniques d'Alphonse Laurencic, els centres de detenció que van funcionar entre 1937 i 1939 tant al bàndol republicà com nacional.

Les 'txekes' (amb K i no amb Q per diferenciar aquestes construccions davant dels centres de detenció il·legal que van proliferar durant la Guerra Civil) utilitzaven elements de la'rt modern, especialment dels anys Bauhaus per infligir tortures anomenades psicotècniques sobre els condemnats.