Temporada Alta abaixa el teló amb un 94% d'ocupació

El Temporada Alta ha abaixat el teló d'aquesta 27a edició amb unes xifres molt positives. En el conjunt de les activitats programades s'han aconseguit 59.299 assistents, uns 6.500 més que en la passada edició. En el cas dels espectacles de sala, hi ha hagut 48.825 espectadors amb una ocupació de mitjana del 94,4%, quatre punts per sobre de l'edició passada que va estar molt marcada per la situació política. El director del festival, Salvador Sunyer, ha subratllat l''efecte potent" d'alguns muntatges que han abordat temàtiques molt actuals, com 'Macho Man' i la violència masclista, i la voluntat de seguir fent créixer el programa 'A Tempo' per acostar les arts a les aules com a "línia estratègica".