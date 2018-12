Banyoles programa «Joan Pera, Capri», «Lapònia» amb Roger Coma i Maite Martín

Gairebé 40 funcions i 30 espectacles conformen la proposta estable d'arts escèniques de Banyoles pel primer semestre de 2019. Aquest dimarts s'ha presentat oficialment la proposta que inclou, entre altres noms, Mayte Martín, Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band Project, Dani Nel·lo, Joan Pera o Roger Coma. Les entrades es posen a la venda a través de la web de Cultura Banyoles i l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Banyoles.

En la presentació de la nova temporada, el regidor de Cultura, Jordi Bosch Batlle, ha destacat que, durant aquest 2018, "unes 19.000 persones han assistit a alguns dels espectacles que s'han programat als tres equipaments culturals de la ciutat: el Teatre Municipal, l'Auditori i la Factoria" i ha volgut recordar

En l'apartat teatral, els dies 25, 26 i 27 de gener, a la Factoria d'Arts Escèniques es donarà el tret de sortida a la temporada amb l'espectacle Romeo & Julieta, de Cor de Teatre Jove i amb la direcció del banyolí Joan Gómez Ponsatí, una excel·lent ocasió per tornar a reviure un espectacle que crea una aliança única entre el text de Shakespeare i els grans hits dels anys 90.

El dia 1 de febrer (21 h), també a la Factoria d'Arts Escèniques, es podrà veure Només una vegada, amb la direcció de Marta Buchaca. La dramaturga s'enfronta al drama dels maltractaments de gènere, amb una obra que convida l'espectador a reflexionar. El 17 de febrer (19 h) al Teatre Municipal, Joan Pera portarà a Banyoles el seu espectacle Joan Pera, Capri l'actor recull en aquest espectacle alguns dels monòlegs més coneguts del popular actor i humorista català, Joan Capri. Dos emblemes de l'humor català en un espectacle únic.

El dia 1 de març (21 h) a la Factoria d'Arts Escèniques es presentarà Les dones sàvies, sota la direcció d'Enric Cambray i Ricard Farré, una comèdia de costums, basada en l'obra de Molière, en què el joc interpretatiu pretén trencar les convencions alhora que inscriu l'embolic familiar de la trama en una crítica mordaç als pedants d'avui dia.

El dia 22 de març (21 h) al Teatre Municipal arriba un dels espectacles més esperats de la temporada, The Primitals, en aquesta ocasió Yllana i Primital Bros s'uneixen per sorprendre'ns amb una divertidíssima comèdia musical a cappella.

El dia 5 d'abril (21 h) al Teatre Municipal la comèdia Lapònia, que compta amb el banyolí Roger Coma entre el repartiment, ens portarà a reflexionar sobre la veritat i la mentida, les tradicions i els valors familiars. El dia 12 d'abril (21 h) a la Factoria d'Arts Escèniques, la companyia Parking Shakespeare presentarà el seu últim espectacle Tot va bé si acaba bé, on, que, tal i com han fet des de l'any 2009, ofereixen la seva particular versió del clàssic de Shakespeare.



Música

Pel que fa a les propostes musicals a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, el dia 19 de gener (21 h) encetarà la programació el primer concert de l'artista resident de l'Ateneu-CMEM 2019, el músic Rafael Aguirre, un dels guitarristes més importants de l'escena internacional actual.

En el seu primer recital es presentarà amb la violoncel·lista suïssa Nadège Rochat, un duet que interpretarà les obres de l'àlbum La Vida Breve (Ars Produktion 2015), que inclou música espanyola, catalana, francesa i llatinoamericana. El dia 2 de febrer (21 h) serà el torn del carismàtic líder del grup Obeses, Arnau Tordera, i el tenorista Magí Canyelles, que s'han unit per crear l'espectacle Les cançons seran sempre nostres amb l'objectiu de recuperar i normalitzar l'ús popular de la cançó tradicional. En formació de quintet, Tordera i Canyelles connectaran música d'arrel i musica moderna.

El dia 16 de febrer (21 h), el tenor banyolí Eduard Mas, acompanyat de la pianista Marta Puig, oferiran un recital d'alta volada, dedicat íntegrament al rei de la cançó poètica o Lied, Franz Schubert.

El dia 2 de març (21 h) la cantant de flamenc Mayte Martín torna a Banyoles amb un recital pensat per gaudir de tot el seu talent i sensibilitat, sense additius ni artificis. Un espectacle que aposta per l'austeritat i per una ortodòxia contemporània que reivindica alhora el classicisme i la creativitat. El dia 10 de març (19 h) es realitzarà la projecció del migmetratge El Rostre Pàl·lid de Buster Keaton, amb música en directe interpretada pel December Quintet, un espectacle apte per a tots els públics.

El dia 17 de març (19 h) Anna Roig i Àlex Cassanyes Big Band Project faran la presentació de La Tendresse a les comarques gironines, un espectacle que uneix les cançons franceses que més agraden a l'Anna Roig i les composicions exquisides i curoses de d'Àlex Cassanyes. Un grat homenatge, tant per l'exquisidesa en l'escriptura de l'acompanyament musical com per la delicadesa dels músics i la veu que les interpreten.

El dia 31 de març (19 h) la formació Windu planteja un nou concepte de concert apte per a tots els públics. Més de 70 flautes de bec dalt de l'escenari i quatre músics són els components d'aquest concert.

El dia 13 d'abril (21 h) el saxofonista Dani Nel·lo presentarà a les comarques gironines Los Saxofonistas Salvajes 2. Després d'un any i mig de la gira de Dani Nel·lo i Los Saxofonistas Salvajes, el músic i compositor presenta la continuació d'aquesta aventura, acompanyat d'alguns dels millors músics de rhythm and blues, jazz i rock'n'roll de l'escena estatal.

El dia 27 d'abril (21 h) actuarà a Banyoles la formació Ladysmith Black Mambazo, que amb 5 Premis Grammy i 19 nominacions més, és el grup més llegendari de la música sud-africana i probablement de tot el continent africà. Durant els més de 50 anys de la seva trajectòria, han enamorat audiències de tot el món amb les seves harmonies vocals, les seves bromes i el seu desplegament a l'escenari.

El dia 11 de maig (21 h) tindrà lloc el segon concert de Rafael Aguirre, artista resident de l'Ateneu-CMEM 2019, un concert en solitari per mostrar tot el talent que l'ha portat a les millors sales i en què interpretarà algunes obres mestres del repertori guitarrístic.

El dia 25 de maig (21 h) Néstor Giménez Orchestra presentarà l'espectacle Consagració, el tribut a una de les més grans obres de la història de la música: Le Sacre du printemps (La consagració de la primavera) d'Ígor Stravinski. La música moderna i la música clàssica es donen la mà en un enorme projecte d'orquestra de jazz imprevisible i sorprenent.



Programació familiar

En el marc de la programació familiar es presenten sis propostes de gran qualitat. Obrirà la temporada l'espectacle per a nadons Sensacional, de la Cia. Imaginart, un muntatge de sensacions audiovisuals per a nens i nenes de 19 mesos fins a 3 anys. Sensacional es podrà veure a l'Auditori de l'Ateneu el dia 27 de gener (11 h, 12 h, 16 h i 17 h).

El dia 10 de febrer a la Factoria d'Arts Escèniques (12 h i 17 h) s'hi representarà l'espectacle Laika de la companyia Xirriquiteula, guardonat amb el premi a la Millor escenografia i al Millor espectacle del jurat infantil de la Fira de titelles de Lleida 2018.

El dia 17 de març al Teatre Municipal (12 h i 17 h) la companyia Les Bianchis ens portarà els seu nou espectacle Les Clinck! El dia 14 d'abril (12 h i 17 h), també al Teatre Municipal, la companyia PetitBonhom representarà 7 ratolins, un espectacle nascut arrel de la trobada d'un cantautor i un titellaire amb les ganes de portar un treball conjunt dalt dels escenaris.

El 12 de maig al Teatre Municipal (12 h i 17 h) serà el torn de la màgia de la mà del Mag Txema amb el seu espectacle The Postman. Tancarà la programació familiar l'espectacle Teatre Arrossegat de Catalunya, de la companyia Teatre Nu, el dia 2 de juny a les 18 h a la plaça Major.