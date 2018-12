Els Catarres i Doctor Prats actuaran a l'Ítaca Sant Joan

Vandal, Els Catarres, Doctor Prats, Roba Estesa, Vandal o Iseo & Dodosound with the Mousehunter són alguns dels grups destacats que actuaran al Festival Ítaca Sant Joan 2019, que també ha avançat que hi actuaran Pupil·les, Lildami, Serial Killerz i dos caps de cartell sorpresa que s'anunciaran a principi de l'any vinent.

El festival se celebrarà el 22 i 23 de juny a l'Estartit, coincidint amb Sant Joan. En aquesta nova edició amplia el nombre de grups participants fins a la desena i potencia el nivell dels artistes que hi participen per consolidar la proposta com la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Els organitzadors destaquen la presència de l'artista internacional Vandal, un dels pioners de l'escena raggatek actual, que omple arreu.