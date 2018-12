Empúries celebra els 10 anys de 'Quiet' de Màrius Serra amb una reedició revisada

L'editorial Empúries celebra els 10 anys de 'Quiet' de l'escriptor Màrius Serra amb la publicació d'una reedició revisada per l'autor. "Haver escrit i publicat això o no haver-ho fet, canvia radicalment el dol", ha explicat aquest dimarts Màrius Serra.

De fet, el llibre narra la vida del fill de l'autor Lluís Serra Pablo, àlies Llullu, que va néixer amb una greu encefalopatia i que va morir menys d'un any després de la publicació del llibre el 2008. En tot aquest temps se n'han venut uns 30.000 exemplars.

Així mateix, l'escriptor fa la dramatúrgia d'una obra de teatre sobre el llibre titulada 'Qui ets' dirigida per Joan Arqué i que es representarà a l'Espai Lliure del 5 al 10 de febrer.

'Quiet' cobreix set anys en la vida del fill de l'escriptor, Lluís Serra Pablo, àlies Llullu, que va néixer amb una greu encefalopatia que la ciència neurològica encara no ha estat capaç de definir. Ell era el segon fill de la parella. A 'Quiet', Serra ha buscat una forma narrativa d'explicar "l'ambivalent estat emocional que provoca tenir un fill que no progressa adequadament. Un estat sovint exposat als fiblons del dolor, però en què predomina la joia i un cert embadaliment". Per fer-ho, l'autor rescata escenes concretes fixades en la memòria i les posar en moviment.

Serra ha apuntat que el llibre va ser "un alliberament", però quan va publicar-se va decidir que inicialment no en faria cap presentació per si s'emocionava. Fins que es va llegir públicament una part del llibre. "Haver escrit i publicat això o no haver-ho fet, canvia radicalment el dol. Verbalitzar i haver fet literatura d'un fet és com una xarxa. Aquests 10 anys són dels llibre i 10 anys sense el Llullu i han passat molt de presa", ha assegurat.

L'escriptor ha explicat que es va acollir a la crònica com a gènere, a la crònica d'uns fets eminentment literària amb "voluntat realista i fugides cap a la comicitat per contrastar el dolor amb el plaer, ja que aquesta tradició de la culpa sempre plana al costat de quan algú té una malaltia". Serra ha dit que el fet de parlar-ne, d'atrevir-se en el seu moment a trencar el gel i escriure sobre el seu fill, "ha tingut una funció clara d'assumpció del dol que és el més difícil sempre perquè dibuixes un terreny de joc pel dolor".

Pel que fa la reedició publicada per Empúries, Serra ha dit que 'Quiet' està revisada i n'ha fet "una pentinada".



'Qui ets'



Per altra banda, la versió teatral de 'Quiet' s'estrena al Teatre Lliure el 2019 amb el títol 'Qui ets', dirigida per Joan Arqué i amb dramatúrgia del mateix Serra. El director ha apuntat portar-la a escena presentava una enorme dificultat: "No deixes de posar un personatge en escena, una persona amb la qual dialogues constantment i està viva. A més el representes a ell i per tant t'has d'allunyar del Màrius Serra per parlar del Màrius Serra".

L'obra es representarà a l'Espai Lliure del 5 al 10 de febrer i estarà interpretada per Judit Farrés, Roger Julià i Òscar Muñoz. L'espectacle comptarà amb música de música de Dani Alegret i de Judit Farrés i Roger Julià.