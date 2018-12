Una relectura de Tharrats mostra la cara més polifacètica de l'artista

La Fundació Tharrats d'Art Gràfic ha volgut commemorar el centenari del naixement de Joan-Josep Tharrats amb una retrospectiva que ofereix una relectura de l'obra de l'artista que va molt més enllà de la pintura. És la primera exposició sobre el Tharrats polifacètic que, a banda de pintor, va ser dissenyador gràfic, escriptor i historiador de l'art, gravador, il·lustrador, orfebre i dinamitzador cultural.

El comissari de la mostra, Ricard Mas, assegura que aquesta multiplicitat de tasques va 'castigar' Tharrats i va fer que la gent no se'l prengués seriosament com a pintor fins que, a partir dels 60, va començar a triomfar a l'estranger. La Masia Can Comes de Pineda de Mar (Maresme) acull la mostra fins al 3 de març de 2019.

Joan-Josep Tharrats està considerat un dels creadors més polièdrics de la segona meitat del segle XX, una època que segons el propi comissari de la mostra retrospectiva de l'artista ha estat "infratractada". En el cas de Tharrats, a més, el greuge és doble, ja que justament el que fa especial és el que no va ser entès pels seus contemporanis.

"No estava ben vist cultivar diversos camps i la gent no el va entendre com a pintor perquè llavors, si no dediques tot el teu temps a pintar volia dir que no t'ho prenies prou en serio", es lamenta Ricard Mas, que reivindica les diverses vessants de Tharrats com a gravador, dissenyador gràfic, escriptor o orfebre.

De totes aquestes disciplines, la mostra de Pineda de Mar recull un total de 120 peces. "A diferència de les exposicions anteriors, explica les activitats d'un creador polifacètic que no s'havia pogut explicar be fins ara", assegura Ricard Mas.

La mostra es divideix en quatre sales i s'organitza en temàtiques: pintura i orfebreria; disseny gràfic; editor i il·lustrador, i gravats i escriptor.Ocupa un espai destacat el seu paper com a impressor de la revista 'Dau al Set', entre 1948 i 1956, on va coincidir amb altres noms importants per a l'art català, com Tàpies.

La impremta original de Tharrats és present a la sala d'exposicions, així com diversos números de la revista o de les publicacions del 'Club 49', que també eren obra seva.

Durant anys, Tharrats va combinar el seu paper d'impressor amb la confecció de joies, per al que es va inspirar en Gaudí i Dalí; va fer dissenys per al sector tèxtil; va escriure articles de divulgació sobre l'art i els seus contemporanis; va ser un gran activista en diverses entitats de la societat civil, i va canalitzar la seva passió per la música amb el disseny de peces per a espectacles de ballet.

A finals dels 50, però, va abandonar tota aquesta activitat per centrar-se exclusivament en la pintura. El 1961 va exposar i triomfar a Nova York i va ser a partir de llavors quan va poder viure del seu art: "Viure de la pintura a Espanya era impossible i s'havia de moure a l'estranger, on va aconseguir triomfar quan pren la decisió de deixar tota la resta", relata Mas.