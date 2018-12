Sororitat, escollit neologisme de l'any 2018

La paraula 'sororitat', referida a la relació de solidaritat entre dones basada en motius socials, ètics i emocionals, és el neologisme català de l'any 2018. El mot ha estat el més votat (32,6%) entre les 5.500 persones que han participat en la crida oberta que per cinquè any organitzaven l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans per a escollir el neologisme de l'any.

El segon lloc ha estat per a èpic –a (14,3?%) i el tercer, per a demofòbia (11,2?%). Els altres candidats han obtingut menys del deu per cent dels vots: sostre de vidre (9,3?%), migrant (8,8?%), microplàstic (6,3?%), criptomoneda (5,4?%), seriòfil (5,4?%), narcopís (5,1?%) i pis rusc (1,6?%).

La paraula sororitat es refereix a la relació de solidaritat entre dones basada en motius socials, ètics i emocionals. En el feminisme s'utilitza des de fa uns quants anys aquesta versió femenina de la fraternitat que Miguel de Unamuno ja proposava per al castellà l'any 1921 a 'La tía Tula' i que l'Observatori de Neologia va començar a documentar en català a finals de l'any 2016. Sororitat s'afegeix a la llista del neologisme de l'any, que el 2017 va ser per al mot cassolada

Però va ser l'any 2017, i sobretot l'any 2018, quan aquest mot es va incorporar realment en l'ús social. Ara, aquesta paraula serà candidata a formar part del Diccionari de la llengua catalana.

Els organitzadors de la iniciativa afirmen en un comunicat que "el resultat més important" d'aquesta edició del 'neologisme de l'any' és el gran èxit de participació, doncs hi han votat més de 5.500 persones, com en l'edició passada.