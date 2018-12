La paraula «sororitat» resulta escollida per votació neologisme de l'any 2018

La paraula sororitat, referida a la relació de solidaritat entre dones basada en motius socials, ètics i emocionals, és el neologisme català de l'any 2018. El mot ha estat el més votat (32,6%) entre les 5.500 persones que han participat en la crida oberta que per cinquè any organitzaven l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans per a escollir el neologisme de l'any.

El segon lloc ha estat per a èpic –a (14,3%) i el tercer, per a demofòbia (11,2%). Els altres candidats han obtingut menys del deu per cent dels vots: sostre de vidre (9,3%), migrant (8,8%), microplàstic (6,3%), criptomoneda (5,4%), seriòfil (5,4%), narcopís (5,1%) i pis rusc (1,6%).

La paraula sororitat es refereix a la relació de solidaritat entre dones basada en motius socials, ètics i emocionals. En el feminisme s'utilitza des de fa uns quants anys aquesta versió femenina de la fraternitat que Miguel de Unamuno ja proposava per al castellà l'any 1921 a La tía Tula.