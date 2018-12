Una relectura de Tharrats mostra l'artista polifacètic

La Fundació Tharrats d'Art Gràfic ha volgut commemorar el centenari del naixement de Joan-Josep Tharrats amb una retrospectiva que ofereix una relectura de l'obra de l'artista que va molt més enllà de la pintura. És la primera exposició sobre el Tharrats polifacètic que, a banda de pintor, va ser dissenyador gràfic, escriptor i historiador de l'art, gravador, il·lustrador, orfebre i dinamitzador cultural. El comissari de la mostra, Ricard Mas, assegura que aquesta multiplicitat de tasques va «castigar» Tharrats i va fer que la gent no se'l prengués seriosament com a pintor fins que, a partir dels 60, va començar a triomfar a l'estranger. La Masia Can Comes de Pineda de Mar (Maresme) acull la mostra fins al 3 de març de 2019.