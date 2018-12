El Teatre de Salt acollirà «El chico de la última fila» i «La dansa de la venjança»

El Teatre de Salt va presentar ahir la seva nova temporada, que inclourà un cicle d'obres catalanes de primer nivell denominat Els grans noms de l'escena a prop teu, entre les quals figuraran les estrenes a Girona de les últimes produccions de Sergi López i de Laia Marull.

El chico de la última fila és la peça protagonitzada per López i Míriam Iscla, que arribarà a aquesta sala després de fer temporada a la Beckett de Barcelona amb un text que li va valer al seu autor, Juan Mayorga, el premi Max 2008 al millor guió original.

L'altre debut a Girona serà el de La dansa de la venjança, amb Laia Marull i Pablo Derqui, una obra que com la de López i Iscla encara no s'ha estrenat i ho farà a la Villarroel de la capital catalana.

Les altres produccions que conformen aquest cicle són Travy, amb direcció d'Oriol Pla; Immortal, de Bruno Oro; El metge de Lampedusa, de Xicu Masó, que recupera així un èxit de la temporada.

Completen la cartellera Per si no ens tornem a veure, interpretada per Anna Legares i Edgar Martínez; i Kassandra, de Sergio Blanco i amb Sergi Belbel, i Fairfly, premi Max al millor espectacle revelació de 2018.

S'hi sumen dues propostes per a públic familiar com són Tenors, de la companyia Illuminati i El comediant, de Cascai Teatre.

Un total de 20 propostes per a tot tipus de públics i de diversos gèneres (teatre, música, comèdia o circ) conformen la programació del Teatre de Salt pel primer semestre del 2019.

D'altra banda, el projecte de la Fundació La Ciutat Invisible iniciat a Temporada Alta continua de gener a juny al Teatre de Salt. L'objectiu és promoure l'intercanvi entre estudiants, professors i professionals de les arts escèniques per tal que els alumnes de Salt pugin viure el teatre. Es programarà l'espectacle Tut-turutut la princesa! de la companyia La Bleda per a les escoles en 6 funcions.