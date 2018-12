Comadira il·lustra un nou llibre de contes de Nadal de Pius Pujades

El periodista i escriptor gironí Piug Pujades va presentar ahir un nou llibre de contes de Nadal, il·lustrat amb dibuixos de Narcís Comadira i un pròleg d'Antoni Puigverd.

L'editorial Rupes Nigra ha publicat el llibre La Naturalesa Humana (contes de nadal), que aplega una dotzena de contes que Pius Pujades ha escrit els darrers anys. L'escriptor té per costum escriure cada any per aquestes dates un conte i enviar-lo als amics.

L'Auditori de la Casa de Cultura de Girona va acollir ahir la presentació, organitzada per la Llibreria 22, i amb la participació d'Antoni Bou, de la Fundació Atrium Artis, Comadira, Puigverd i Pujades.

Puigverd explica que «la ironia és el motor que dona vida a aquests contes construïts amb un esperit molt juganer, un bon pòsit cultural i un estil elegant i rialler que combina amenitat i reflexió crítica. Són textos que segueixen aquell precepte planià: l'humor i el candor, si van junts, destil·len una acidesa gens agressiva, però insidiosa, valenta, sorprenent».

Pujadas s'ha mostrat preocupat pel «ritme de la narració» i també pel «ritme de cada frase», i ha dit un denominador comú en tots els contes és que posen èmfasi en la condició humana.