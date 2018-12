Eagle Eye Cherry actuarà l'Strenes després de 14 anys de l'últim concert a Catalunya

L'artista Eagle Eye Cherry actuarà al festival Strenes el 6 d'abril, en un concert que tindrà lloc al Teatre Municipal de Girona 14 anys després de l'última actuació del cantant a Catalunya. És una de les primeres confirmacions del cartell del certamen, al costat de l'estrena del nou disc del cantautor ebrenc Joan Rovira.

La setmana passada ja s'havia anunciat les actuacions d'Alfred Garcia, els Catarres i Lax'n'Busto.

La setena edició de l'Strenes tindrà lloc del 30 de març al 5 de maig del 2019. L'any passat hi van participar 30.000 persones. Eagle Eye Cherry és fill del trompetista Don Cherry i germà de la també cantant Neneh Cherry. A Strenes presentarà el disc 'Streets of you'.