El festival (a)phònica de Banyoles anuncia l'actuació de Salvador Sobral

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica avança una de les grans veus que formaran part del cartell de la setzena edició del festival, que tindrà lloc del 27 al 30 de juny a la capital del Pla de l'Estany. Es tracta del cantant i músic portuguès Salvador Sobral, que actuarà per primera vegada a les comarques gironines per presentar les cançons del seu nou treball, previst per aquest 2019.

Les entrades per a aquest espectacle, que tindrà lloc a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles el divendres 28 de juny a les 23 h, es posen a la venda aquest dijous 20 de desembre a partir de les 13 h al web del festival.

Nascut a Lisboa, el cantant i músic portuguès Salvador Sobral és una de les grans promeses de l'escena musical de la península Ibèrica. Més enllà de la seva participació a Eurovisió el 2017, on va aconseguir el triomf per a Portugal i una gran repercussió internacional amb la cançó Amar pelos dois, és un artista de veu emotiva i càlida capaç d'emocionar qualsevol.

Format musicalment en diferents països europeus i nord-americans, Salvador Sobral ha passat una bona temporada a Barcelona, on va estudiar jazz al Taller de Músics. El seu primer disc, Excuse me (Valentim de Carvalho, 2016), és un viatge que comença en el jazz i que conté influències de bossa nova i sonoritats de l'Amèrica del Sud. A l'(a)phònica, presentarà les cançons del seu nou treball, previst per aquest pròxim any 2019, en un entorn a tocar de l'Estany, per on han passat artistes com José González, Vinicio Capossela, Paco Ibáñez o Miguel Poveda, entre d'altres.