El Pot Petit celebra el Nadal i el seu any més màgic omplint La Mirona aquest diumenge

A les portes del seu desè aniversari, que celebraran l'any que ve amb diverses activitats que estan tancant, el 2018 ha sigut màgic pel Pot Petit, un grup de música familiar amb seu a Bàscara que ja és capaç d'omplir en qualsevol racó de Catalunya.

Amb tres discos publicats, de l'últim, A l'aventura!, ja n'han venut més de 4.000 exemplars des del maig, i mentrestant, les demandes per aconseguir Ritmes i Rialles i Canta amb El Pot Petit, continuen.

Els seus videos a Youtube sumen milions de visualitzacions i les seves cançons triomfen a iTunes.

Diumenge a la tarda, amb el format gran de la banda, amb vuit músics, celebraran el Nadal, i el seu any de consagració, omplint La Mirona de Salt (les entrades estan esgotades de fa setmanes).

Serà un concert especial. I això que aquest any ja n'han fet més de 150, la gran majoria a la província de Girona, però també obrint forat a Barcelona, Tarragona i Lleida. «Li donarem un toc nadalenc.

Fa un parell d'anys vam estrenar un popurri de nadales tradicionals, el vam grabar, en vam fer un video, i ens diuen que es treballa molt a les escoles. Farem aquestes cançons de Nadal i d'altres de pròpies, fent una cosa diferent al que hem fet durant la resta de l'any», explica Helena Bagué, l'alter ego de la Jana, la principal protagonista de la banda al costat del seu inseparable Pau (Siddartha Vargas).

«A mi em fa especial il·lusió La Mirona perquè és una sala on he anat a veure molts concerts i poder fer-ho des de sobre l'escenari és molt atractiu», apunta Vargas, que també destaca que «acabar l'any a Girona en un indret com aquest està molt bé». «Ha sigut un any molt trepidant, estem contents de com ha anat. Hem tingut molta feina però també una gran rebuda per part de la gent i això és el que et fa seguir en el dia a dia», afageix. Siddartha Vargas recorda que el disc A l'aventura!, que van estrenar a l'Auditori de Girona l'abril passat, tot just fa set mesos que es comercialitza «i la gent ja ens pregunta quan treurem el següent!».

Bagué i Vargas combinen la seva feina artística amb el control de tots els altres aspectes del grup, des de la plana web fins al funcionament de la botiga virtual. El seu projecte combina la música amb el teatre i les titelles i aquest 2018 s'ha consolidat com un dels referents catalans d'un sector, d'altra banda, a l'alça.

Per l'any que ve, El Pot Petit es proposa celebrar el desè aniversari amb una sèrie de propostes que aniran desvetllant pròximament. De moment expliquen que els bolos de 2019 els faran amb el format gran, de vuit músics, de manera permanent, eliminant l'opció de contractar el grup reduït.

«Deu anys en un projecte musical és molt complicat i si aquest és de música familiar, encara ho és més», subratlla Vargas, mentre Bagué hi afageix que «tot això sense rebre cap subvenció, perquè ara hi ha el rumor que diu que triomfem perquè estem subvencionats i això no és veritat. En 10 anys, tot i que n'hem demanat moltes, no ens han donat res. Tot ha sortit de manera autogestionada».

En un sector on, fins fa poc, els espectacles de pagament eren minoria, cada vegada hi ha més públic que decideix invertir en la música familiar. De l'agenda de l'any que ve d'El Pot Petit, per exemple, ja estan pràcticament esgotades les entrades pel doble concert que faran al teatre de Bescanó al maig. «Se li està donant un valor al que fem, i en un teatre es pot viure l'espectacle de manera diferent», raona Helena Bagué. De moment, aquest diumenge, entre nadala i nadala a La Mirona, no hi faltaran els clàssics del grup, que tant pot omplir a casa com a 200 quilòmetres de distància.