El claustre de la UdG aprova l'informe del rector Quim Salvi amb 63 vots a favor

El claustre de la Universitat de Girona (UdG) va aprovar ahir l'informe anual del rector, Quim Salvi, per 63 vots a favor, 26 en contra i 6 abstencions. Durant la sessió, el rector va informar de les accions de govern realitzades durant el 2018, el seu primer any de mandat.

Salvi va parlar de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i el compromís social.

Entre les accions concretes destaca l'aposta per reforçar l'espai transfronterer, amb diverses iniciatives de relació amb la Catalunya Nord. El projecte Univers és una iniciativa liderada per la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPDV) i la UdG, que integra universitats d'Eslovènia, Itàlia, França i Espanya.



Partida de personal

En la gestió de personal, el rector va destacar la possibilitat d'incorporació de 25 persones a temps complert per l'increment de la partida de personal autoritzada per la Generalitat. «Es trenca així l'estancament en el capítol 1 que patia la UdG com a conseqüència de les retallades pressupostàries», diu la UdG en un comunicat difós ahir.

Salvi també va posar l'accent en la posada en marxa dels ajuts Beques Salari per a estudiants brillants amb dificultats econòmiques, amb 12 beques en aquest primer curs i que augmentaran fins a 33, una partida anual de 200.000 euros, el curs 2020-21.

El rector va recordar que s'han aprovat dos pressupostos de la UdG (2018 i 2019), xifrats en 94 i 97 milions, amb uns increments anuals de 2,9% i 3,1%, respectivament, cosa que permet «una situació econòmica estabilitzada».

La presidenta del Consell Social, Rosa Núria Aleixandre, i el síndic, Joan Manuel del Pozo, van presentar l'informe dels òrgans que representen i els membres claustrals presents van donar suport a una moció en solidaritat amb els «presos polítics en vaga de fam i a la petició que el Tribunal Constitucional resolgui de manera immediata els recursos que hi han presentat».



Veus crítiques

Entre les intervencions crítiques dels membres claustrals va haver-hi la de Ricard Rigall, vicerector amb l'anterior equip de govern de Sergi Bonet, que va considerar que, més que un informe de gestió, el que ahir va fer l'actual rector és enumerar una llista d'accions «inconnexes» i propostes de futur d'incerta execució.

Ricard Rigall va aprofitar la seva intervenció per preguntar al rector si té una estratègia clara, ja que «tot sembla molt boirós i poc concret».

També es van mostrar crítics membres del col·lectiu dels treballadors (PAS) pel fet que les 90 hores de formació anual que, segons el rector, els corresponen encara no s'han negociat amb els sindicats. Els representants dels estudiants també van intervenir per fer algunes observacions.

Aquest és el primer informe que el rector sotmet a aprovació del claustre després que prengués possessió del càrrec el 29 de desembre de 2017.