Patti Smith, God Save the Queen i Luz Casal actuaran al festival Porta Ferrada

El 57 Festival de la Porta Ferrada ja escalfa motors i ha anunciat el retorn de la mítica Patti Smith al mateix escenari on ja va actuar el juliol de 2010. El festival ha anunciat quatre concerts de la seva programació, que com cada any tindrà lloc entre els mesos de juliol i agost. Les quatre actuacions es faran a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols, un dels escenaris de l'estiu a Catalunya.

La banda tribut de Queen més reconeguda del món tornarà a Porta Ferrada el 29 de juliol, després del seu èxit aconseguit l'any 2016 al mateix escenari, en un concert en què reviuran els èxits de la mítica banda de Freddie Mercury.

Una de les veus més destacades de l'escena espanyola, Luz Casal, vella coneguda del festival, arribarà a Porta Ferrada el 6 d'agost per presentar el seu darrer treball discogràfic, Que corra el aire.

L'endemà serà el torn de Patti Smith. La icona femenina del rock oferirà l'únic concert a Catalunya dins la seva gira europea 2019, fent un repàs intens a la seva extensa discografia.

The Human League actuaran el 14 d'agost. La banda britànica, pionera del synth-pop als anys 80, farà un concert exclusiu a Catalunya amb els seus èxits més reconeguts, com Don't You Want Me.



Smith es desdiu per Bolaño

Com es recordarà, Patti Smith va assistir per sorpresa a la inauguració, l'any 2011, del carrer que porta el nom de l'escriptor Roberto Bolaño a Girona, al costat d'Herralde, Echevarría, Montané i Salomé Bolaño. L'artista va interpretar una cançó durant l'acte.

La cantant sempre s'ha declarat admiradora de la literatura i la figura del malaguanyat Bolaño, que de jove va viure a la ciutat de Girona, per instal·lar-se posteriorment a Blanes.