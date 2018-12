La formació nord-americana Six Appeal és el primer nom confirmat del festival A Cappella

La formació vocal Six Appeal actuarà a Girona al maig.

Els nord-americans Six Appeal visitaran per primera vegada terres gironines en el marc del festival A Cappella 2019 que programa anualment a l'Auditori de Girona. Six Appeal és un conjunt vocal de primer nivell i multiguardonat a tot el món que combina la seves veus extraordinàries amb l'energia i la vitalitat d'una banda de rock completament a cappella. La banda vocal, primera confirmació d'enguany, guiarà els espectadors en un viatge que abasta múltiples dècades i gèneres de la música, tot això amb una gran complicitat amb el públic.

El concert se celebrarà el dissabte 11 de maig a les 20.30 h a l'Auditori de Girona i les entrades ja són a la venda. Aprofitant la seva estada a la ciutat, la formació de Minnesota també realitzarà un taller/workshop a l'Espai Marfà el mateix dia del concert.

El festival se celebra des de fa vuit anys coincidint sempre amb el Girona Temps de Flors. La cita vocal, que reuneix cada any més espectadors, organitza nombroses actuacions gratuïtes a la plaça Independència de la ciutat i d'altres de pagament, amb un cartell que combina formacions catalanes i estatals amb d'altres vingudes d'arreu del món.