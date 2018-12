La Mirona de Salt acollirà un concert de la gira de comiat de Berri Txarrak

La sala La Mirona de Salt serà un dels escenaris per on passarà la gira de comiat de la banda de rock Berri Txarrak. L'actuació tindrà lloc el pròxim 30 de març i brindarà al públic gironí l'oportunitat d'acomiadar-se de la veterana formació de rock dur nascuda fa 25 anys al municipi de Lekunberri (Navarra). El grup va anunciar el passat 13 de desembre la seva separació. «Després de més de mil concerts per tot el món, moltíssim treball i una dedicació plena, us comunico que ha arribat l'hora de tancar una etapa crucial de la meva vida amb Berri Txarrak», va apuntar, en un comunicat, el líder de la banda, Gorka Urbizu. Les entrades per al concert de la Mirona ja es poden comprar.