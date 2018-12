Serrat, símbol de llibertat, compleix 75 anys encara pendent del català

Encara que Joan Manuel Serrat fa dècades que canta Ara que tinc vint anys, són 75 anys els que compleix avui, un aniversari que li arriba en plena gira per escenaris d'un món que ha canviat molt des que va començar: de ser censurat per cantar en català ha passat a ser assenyalat per no fer-ho.

Ara que tinc vint anys, el seu segon disc, va aparèixer el 1966 i des d'aleshores ha estat adaptant la seva lletra al pas del temps: «Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que dic que tinc 20 anys. Ara estic preocupat per saber com la titularé quan compleixi 80 anys», va dir en un concert a Madrid.

Encara li queda temps per afrontar aquest assumpte perquè Serrat no es retira, encara que dos fets hagin portat a pensar a alguns el contrari, en anticipar tres anys la xifra rodona del 50è aniversari de Mediterráneo amb la gira en la qual està immers, o la recent publicació de dos volums antològics amb la seva discografia.

Nascut a Barcelona el 27 de desembre de 1943, Serrat va créixer al barri obrer del Poble Sec. Va estudiar el Batxiller Laboral Superior en Indústria Minera de la Universitat de Tarragona, en la modalitat de torner fresador, i es va diplomar el 1966 a l'Escola de Pèrits Agrícoles amb Premi Extraordinari. Durant aquells anys va formar un grup musical amb tres companys amb els quals va recórrer Catalunya. I així va començar la seva carrera.

Avui fa 75 anys en plena gira Mediterráneo da capo, amb la qual rememora una cançó que té 47 anys. Perquè parlar de Serrat és parlar de Mediterráneo, el tema que el 1971 el va catapultar a la fama, encara que ja era un símbol de la llibertat tant a Espanya com a Llatinoamèrica.

I és que la seva designació el 1968 com a representant de TVE a Eurovisió va marcar un abans i un després en la seva carrera perquè el seu afany de cantar en català li va costar que el vetessin durant cinc anys a la televisió i ràdio oficials d'Espanya.

Curiós que, cinquanta anys després, hagi estat notícia per interrompre un concert a Barcelona perquè un espectador li va cridar que cantés en català.

Serrat va demanar a aquesta persona del públic que el deixés fer el seu espectacle com estava dissenyat i li va dir que creia que portava més temps que ell treballant per Barcelona. A més d'explicar-li que era la primera vegada que li deien una cosa semblant en tots els espectacles que havia fet pel món.

El cantant ha mostrat públicament la seva opinió contrària a com es va fer el referèndum d'independència a Catalunya, però també contra l'empresonament de polítics catalans, entre ells, el diputat Raül Romeva, al qual va visitar al juny a la presó.

I encara que en una recent entrevista es va mostrar confiat que la situació a Catalunya «no explotarà», no dubta a assenyalar que aquest país representa «un exemple claríssim del fracàs de la política».

Els seus últims concerts d'aquest any han estat a l'Auditori de Barcelona amb aquesta gira que reprendrà el pròxim 11 de gener a Canàries i que el portarà després a República Dominicana, Puerto Rico, Mèxic i Estats Units, entre d'altres països.

Queda lluny la seva primera gira per Iberoamèrica, que va emprendre el 1969, encara que va ser el 1975 quan va decidir exiliar-se a Mèxic. Mort Franco, se li va concedir una amnistia i va arribar a Espanya el 20 d'agost de 1976 en una rebuda multitudinària.

Serrat, que ha posat veu i música a Antonio Machado, Miguel Hernández o León Felipe, ha publicat més de 30 àlbums. És Cavaller de la Legió d'Honor de la República Francesa i té, entre molts altres reconeixements, la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts, la Comenda del Mèrit Civil i el premi d'Honor dels Premis de la Música.