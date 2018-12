Mor Moncho, el ´Rei del Bolero´, als 78 anys

Ramon Calabuch Bastida (Barcelona, 1940), conegut popularment com Moncho, el 'Rei del Bolero', ha mort aquest divendres a l'Hospital de Mataró on estava ingressat des del passat 25 de desembre per una aturada càrdio-respiratòria, segons ha informat la família del cantant. Moncho va convertir-se en un dels principals exponents del bolero al món, però més de sis dècades de carrera musical li van permetre cultivar altres gèneres. Com la rumba, música amb la qual va créixer al barri barceloní de Gràcia. El proper 14 de gener havia de fer la seva última aparició en un concert homenatge amb cantants com Serrat, Lolita i Rosario Flores, Estrella Morente, Pau Donés, Miguel Poveda o Diego el Cigala. L'organització estudia convertir-lo en un homenatge pòstum.

Moncho va treure a principi d'any el seu últim disc, 'Mis queridos boleros', que va produir abans de patir una afecció a les cordes vocals que el va apartar els últims mesos dels escenaris. Amb 14 anys va començar a cantar boleros, i se'l podia veure en escenaris de festes majors amb un micròfon a la mà entonant cançons populars. En els seus inicis va endinsar-se en la rumba catalana, amb referents com Peret, el 'Pescaílla' o Lola Flores. Però la seva explosió va ser amb el bolero, cançons d'amor i desamor, una influència que ha perdurat durant dècades, fins a èpoques més recents amb temes com el bolero 'Me vestí de silencio' amb Alejandro Sanz o el conjunt de boleros 'Entre dos amigos' amb Dyango.

Moncho va ser a més un dels ambaixadors de la diversitat per la seva defensa de la cultura gitana com a part de la cultura catalana. També va ser un dels cantants més actius en reivindicar les connexions entre la música catalana i la cubana.

A més de la seva tradicional discografia en castellà, també destaquen el disc 'Paraules d'amor' amb versions d'artistes catalans com Serrat o Raimon. També va fer una de les versions més cèlebres del clàssic italià 'Parole', i va musicar el poema 'No et veuré més' de Joan Margarit.Concert d'homenatge pòstumLa mort del 'Rei del Bolero' ha coincidit amb l'organització del concert homenatge que diversos artistes li preparaven pel 14 de gener a l'Auditori de Barcelona.

Amb totes les entrades exhaurides, estava previst que s'acomiadés definitivament dels escenaris en aquella cita. L'organització estudia convertir el concert, en el que havien confirmat l'assistència Joan Manuel Serrat, Estrella Morente, Lolita i Rosario Flores, Pau Donés, Miguel Poveda, Diego el Cigala, Antonio Carmona, Dyango i Sabor de Gràcia, en un homenatge pòstum com a reconeixement a la seva aportació a la música.