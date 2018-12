Neix l´Interfest, el festival que unirà les ciutats universitàries catalanes

Neix un nou festival de música que unirà les sis principals ciutats universitàries catalanes el proper mes de febrer. Es tracta de l'Interfest, una cita que s'allargarà entre el 14 i el 22 de febrer i que passarà per La Mirona (Salt), Salamandra (l'Hospitalet del Llobregat), el Cafè del Teatre (Lleida), La Cabra (Vic), la Capsa de Música (Tarragona) i Dresden (Cerdanyola del Vallès).

La cita, impulsada per la revista musical La Tornada, s'estrena amb un cartell que uneix alguns dels grups més aclamats del moment del circuit català amb noms de referència vinguts de la resta de l'Estat.

El festival arrencarà el 14 de febrer a la sala La Mirona de Salt amb les actuacions de Modus Operandi, Caritat Humana, Bananna Beach i JoKB.

És el cas, per exemple, de l'exlíder dels històrics Betagarri, Iñaki Ortiz de Villalba, que presentarà al festival en exclusiva a Catalunya el seu nou projecte musical: Modus Operandi. També passaran per l'Interfest Sons of Aguirre, una de les bandes de rap més aclamades de l'Estat, que hi arriben amb un espectacle conjunt amb la banda de metal Scila.

Entre els noms catalans hi destaquen propostes com Buhos, Senyor Oca, Caritat Humana (banda liderada per l'humorista Jair Domínguez) i l'espectacle poèticomusical Ovidi4 que uneix l'exdiputat de la CUP David Fernández, els músics Mireia Vives i Borja Penalba i el poeta David Caño.

Completen el cartell els igualadins JoKB, que hi faran la premiere el seu nou disc, i Banannabeach, també amb presentació de nou directe.

Aquesta nova iniciativa neix amb l'objectiu d'esdevenir la cita de referència pel públic universitari durant l'hivern, coincidint amb l'inici del segon semestre a la majoria d'universitats, una època en què l'oferta musical per a joves «és especialment escassa», indiquen els organitzadors.

Ahir es van posar a la venda les més de 4.500 entrades, a un preu d'entre 7 i 10 euros en funció del concert.