Més de 143.000 persones van visitar CaixaForum Girona durant el 2018

CaixaForum Girona va arribar a la xifra de 143.266 visitants l'any passat. Entre les diferents activitats que hi van tenir lloc, l'afluència més gran de públic la van registrar les exposicions, seguides de les activitats educatives, els concerts, les activitats familiars, els cicles de conferències i els projectes socials, segons va informar ahir l'entitat en un comunicat.

L'exposició Pintura Flamenca i Holandesa Del Museu de Ginebra va ser la més visitada de l'any. La mostra revelava el moment de canvi en l'estil d'aquest gènere i presentava els temes del gust dels nous compradors d'art de l'època. Els visitants van poder contemplar obres de noms clàssics com Brueghel, Van Haarlem i Teniers en una exposició que proposava un recorregut molt revelador per l'estil flamenc i els gèneres sorgits de la demanda de nous compradors. La mostra estava composta per més de 40 obres, totes procedents del Museu d'Art i Història de Ginebra.

En segon lloc, la mostra Ramon Pichot. D'Els Quatre Gats a la Maison Rose, que es pot visitar encara fins el pròxim 20 de gener, ofereix, per primera vegada, una visió global de l'obra d'aquest artista, en gran part desconeguda pel gran públic.

El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i La Caixa i proposa un itinerari vital i artístic a través de tres llocs clau per a l'artista: el primer, la fascinació pel paisatge i la gent de Cadaqués; el segon, els inicis com a pintor i el modernisme a Barcelona; i, finalment, la bohèmia de París, el xoc de la guerra i els darrers anys a la Maison Rose.

Mentrestant, l'Obra Social La Caixa continua treballant en la programació del seu centre a Girona. De cara als propers mesos, destaca el projecte Faraó. Rei d'Egipte, una mostra que explora el simbolisme i l'ideari de la monarquia egípcia, desvetllant les històries que s'amaguen rere les prop de 130 peces incloses a la mostra com a representació d'aquesta antiga civilització.

En aquesta nova mostra, en col·laboració amb el British Museum, destaquen els treballs d'orfebreria, així com les estàtues monumentals i els preciosos relleus de temples, que apropen els visitants a la vida real i de poder de l'antic Egipte. L'exposició es podrà visitar del 20 de febrer al 25 d'agost.



Xifres a tot Espanya

Durant el 2018, 6.941.468 persones van visitar els centres i les exposicions culturals i científiques de La Caixa a tot Espanya, cosa que representa, segons l'entitat, un augment del 17,5% respecte l'any anterior. Els 6.941.468 visitants es van comptabilitzar als vuit centres Caixafòrum i CosmoCaixa (3,9 milions de visitants) així com les exposicions itinerants organitzades a tot el territori (2,9 milions de visitants).

Pel que fa a Catalunya (Caixafòrum Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, CosmoCaixa i exposicions itinerants), l'oferta cultural, científica i educativa de La Caixa va rebre el 2018 un total de 2.494.462 visitants. Caixaforum Barcelona, indica la nota, va rebre 863.000 visitants el 2018, cosa que representa un creixement del 15,4% respecte a l'any anterior, mentre que CosmoCaixa Barcelona va rebre 1.045.961 visitants, un 18,2% més.

A Barcelona, l'exposició més visitada va ser Faraó. Rei d'Egipte, mentre que les dedicades a Walt Disney i a Toulouse-Lautrec, aquesta última encara oberta, han estat altres de les que han atret més públic a les sales. Sobre CosmoCaixa Barcelona, l'exposició T.rex va ser l'exposició més vista de l'any i una de les més visitades de la història de CosmoCaixa, en superar els 379.00 visitants.

Per als pròxims mesos, Caixafòrum Barcelona ha preparat una exposició del pintor alemany Max Beckmann, que es podrà veure a partir del 21 de febrer, mentre que fins al 3 de març encara es podrà veure Velázquez i el Segle d'Or i fins al 20 de febrer Toulouse-Lautrec i l'esperit de Montmartre.

El 5 d'abril s'inaugurarà l'exposició Luxe. Dels assiris a Alexandre el Gran, un extens recorregut per la producció d'objectes de luxe entre l'any 900 i el 300 a.C. en diferents civilitzacions de l'antic Pròxim Orient -assiris, babilonis, fenicis i aquemènides-.

A CosmoCaixa, després de l'exposició Tintín i la Lluna, es prestarà especial atenció a les disciplines científiques de la física i les matemàtiques amb la inauguració de la nova mostra Miralls, dins i fora de la realitat, que s'inaugurarà el 15 de març.